25 Temmuz 2024, Perşembe
YKS 139 145 150 155 165 170 175 180 puanla nereye girebilirim? 2024 YKS AYT TYT 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri...
ÖSYM'nin 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği YKS sınav sonuçları açıklandı. Tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılacak. Baraj puanı hakkında belirsizlikler sürerken, sınavdan düşük puan alan öğrenciler, "2024'te 130, 140, 150, 160, 170 ve 180 puanla hangi üniversitelere girebilirim?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu puan aralığındaki adaylar, 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte en düşük puanla öğrenci kabul eden üniversiteler ve bölümler...
Giriş: 25.07.2024 07:51 Güncelleme: 25.07.2024 07:51
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