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YKS 139 145 150 155 165 170 175 180 puanla nereye girebilirim? 2024 YKS AYT TYT 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri...

ÖSYM'nin 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği YKS sınav sonuçları açıklandı. Tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılacak. Baraj puanı hakkında belirsizlikler sürerken, sınavdan düşük puan alan öğrenciler, "2024'te 130, 140, 150, 160, 170 ve 180 puanla hangi üniversitelere girebilirim?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu puan aralığındaki adaylar, 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte en düşük puanla öğrenci kabul eden üniversiteler ve bölümler...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 07:51 Güncelleme: 25.07.2024 07:51
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YKS 139 145 150 155 165 170 175 180 puanla nereye girebilirim? 2024 YKS AYT TYT 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri...

YKS sonuçları açıklandı ve baraj puanı uygulaması olmadığı için düşük puan alan öğrenciler de tercih yapabilecek. Bu durum, 130, 140, 150, 160, 170 ve 180 puanla hangi bölümlere ve üniversitelere girilebileceğini araştıran öğrencilerin ilgisini artırdı. Tercihlerini yapmadan önce, hangi üniversite ve bölümlerin bu puan aralığında kabul ettiğini öğrenmek isteyen adaylar için detaylar burada...

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YKS 139 145 150 155 165 170 175 180 puanla nereye girebilirim? 2024 YKS AYT TYT 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri...

YKS'de Baraj Sistemi Tarih Oldu!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yıllarca uygulanan baraj sistemi, alınan yeni bir kararla birlikte tamamen kaldırıldı. Bu önemli değişiklikle birlikte, üniversite adaylarının önündeki engellerden biri daha kalkmış oldu.

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YKS 139 145 150 155 165 170 175 180 puanla nereye girebilirim? 2024 YKS AYT TYT 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri...

Eski Sistemde Barajlar Nasıldı?

Önceki yıllarda YKS'de uygulanan baraj sistemi şu şekildeydi:

TYT Puan Türü: 150 puan

SAY, SÖZ, EA ve DİL Puan Türleri: 180 puan

Bu barajları geçemeyen adaylar, istedikleri bölümleri tercih etme hakkı kazanamıyordu.

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YKS 139 145 150 155 165 170 175 180 puanla nereye girebilirim? 2024 YKS AYT TYT 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri...

Yeni Sistemle Neler Değişti?

Alınan yeni kararla birlikte, artık TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde herhangi bir baraj uygulaması bulunmuyor. Yani adaylar, sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapabilecekler.

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YKS 139 145 150 155 165 170 175 180 puanla nereye girebilirim? 2024 YKS AYT TYT 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri...

Yerleştirmeler Nasıl Yapılacak?

Yeni sistemde de adaylar, sınav puanlarına ortaöğretim başarı puanlarının eklenmesiyle oluşan yerleştirme puanlarına göre yerleştirilecek.