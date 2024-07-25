YKS 139 145 150 155 165 170 175 180 puanla nereye girebilirim? 2024 YKS AYT TYT 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri...

YKS sonuçları açıklandı ve baraj puanı uygulaması olmadığı için düşük puan alan öğrenciler de tercih yapabilecek. Bu durum, 130, 140, 150, 160, 170 ve 180 puanla hangi bölümlere ve üniversitelere girilebileceğini araştıran öğrencilerin ilgisini artırdı. Tercihlerini yapmadan önce, hangi üniversite ve bölümlerin bu puan aralığında kabul ettiğini öğrenmek isteyen adaylar için detaylar burada...