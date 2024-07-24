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YKS tercihimi değiştirebilir miyim? 2024 ÖSYM üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci 25 Temmuz itibarıyla başlayacak Tercihlerini yapmaya hazırlanan binlerce aday bir yandan da tercihlerini yaptıktan sonra değişiklik yapıp yapamayacaklarını merak ediyorlar. Peki, YKS tercih yaptıktan sonra değiştirebilir miyiz?

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 08:52 Güncelleme: 24.07.2024 08:52
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YKS tercihimi değiştirebilir miyim? 2024 ÖSYM üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır?

YKS tercihlerinin değiştirilip değiştirilemeyeceği, milyonlarca üniversite adayının gündeminde yoğun bir şekilde yer alıyor. Üniversite hayali kuran adaylar, ÖSYM'nin duyurusu doğrultusunda 25 Temmuz'da YKS tercihlerini yapmaya başlayacaklar. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden tercihlerinin son halini verecek olan adaylar, tercih değiştirme taleplerinin başvuru tarihlerinde ne kadar kritik olduğunu bilmekte. Peki, YKS tercihleri değiştirilebilir mi?

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YKS tercihimi değiştirebilir miyim? 2024 ÖSYM üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır?

Tercih Dönemi 25 Temmuz'da Başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih dönemine çevrildi. Milyonlarca üniversite adayı, hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmek için tercih listelerini oluşturmaya başladı. ÖSYM'nin duyurduğu takvime göre, adaylar 25 Temmuz'dan itibaren YKS tercihlerini yapmaya başlayacaklar.

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YKS tercihimi değiştirebilir miyim? 2024 ÖSYM üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Milyonlarca aday, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için tercih listelerini oluşturmaya başladı. Peki, adayları tercih döneminde neler bekliyor? İşte adım adım YKS tercih rehberi:

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YKS tercihimi değiştirebilir miyim? 2024 ÖSYM üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır?

Tercih Listesi Nasıl Oluşturulur?

Adayların, tercih yapmak istedikleri yükseköğretim programlarının kodlarını, adlarını, bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre listelemeleri gerekiyor.

Tercih sırası büyük önem taşıyor, çünkü yerleştirme işlemleri adayların tercih sıralamasına göre yapılıyor.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Adaylar sadece istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilirler.

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YKS tercihimi değiştirebilir miyim? 2024 ÖSYM üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır?

Başarı Sıralamalarını Kontrol Edin

2024-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıralamaları yer alacak. Adayların, tercih yapmadan önce başarı sıralamalarını kontrol etmeleri ve gerçekçi hedefler belirlemeleri büyük önem taşıyor.

Dikkat! Tercihlerinizi Yaparken Bunlara Dikkat Edin

Koşulları İnceleyin: Her programın kendine özgü koşulları bulunuyor. Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarının koşullarını (okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb.) dikkatlice inceleyin ve sadece bu koşulları sağladığınız programları tercih listenize ekleyin. Koşulları karşılamadığınız bir programa yerleşseniz dahi kaydınız yapılmayacak.

Tercih Sıralamasını Doğru Yapın: Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazarak tüm tercihlerinizi bu şekilde sıralayın.

Tercihlerinizi Kontrol Edin: Tercihlerinizi ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan emin olmak için listeyi tekrar kontrol edin.

Tercih Bildirimini Onaylamayı Unutmayın: Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "2024-YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesini gördüğünüzden emin olun.

Tercih Listenizi Kaydedin: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra tercih listenizi yazıcıdan çıktı alarak saklayın.