YKS tercihimi değiştirebilir miyim? 2024 ÖSYM üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır?

Başarı Sıralamalarını Kontrol Edin

2024-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıralamaları yer alacak. Adayların, tercih yapmadan önce başarı sıralamalarını kontrol etmeleri ve gerçekçi hedefler belirlemeleri büyük önem taşıyor.

Dikkat! Tercihlerinizi Yaparken Bunlara Dikkat Edin

Koşulları İnceleyin: Her programın kendine özgü koşulları bulunuyor. Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarının koşullarını (okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb.) dikkatlice inceleyin ve sadece bu koşulları sağladığınız programları tercih listenize ekleyin. Koşulları karşılamadığınız bir programa yerleşseniz dahi kaydınız yapılmayacak.

Tercih Sıralamasını Doğru Yapın: Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazarak tüm tercihlerinizi bu şekilde sıralayın.

Tercihlerinizi Kontrol Edin: Tercihlerinizi ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan emin olmak için listeyi tekrar kontrol edin.

Tercih Bildirimini Onaylamayı Unutmayın: Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "2024-YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesini gördüğünüzden emin olun.

Tercih Listenizi Kaydedin: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra tercih listenizi yazıcıdan çıktı alarak saklayın.