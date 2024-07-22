22 Temmuz 2024, Pazartesi
LGS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ NE YAPACAK? LGS’yi Kazanamayan Öğrenciler Ne Yapacak? MEB LGS Kazanamayan Öğrenci Hangi Liseye Gidecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, 2024 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Bu sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler, kazandıkları okullar için kayıt sürecine başlayacaklar. Ancak, LGS'de istedikleri okula yerleşemeyen veya sınava girmeyen öğrenciler için süreç nasıl işleyecek?
Giriş: 22.07.2024 10:00 Güncelleme: 22.07.2024 10:00
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