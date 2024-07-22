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LGS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ NE YAPACAK? LGS’yi Kazanamayan Öğrenciler Ne Yapacak? MEB LGS Kazanamayan Öğrenci Hangi Liseye Gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, 2024 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Bu sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler, kazandıkları okullar için kayıt sürecine başlayacaklar. Ancak, LGS'de istedikleri okula yerleşemeyen veya sınava girmeyen öğrenciler için süreç nasıl işleyecek?

Giriş: 22.07.2024 10:00 Güncelleme: 22.07.2024 10:00
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LGS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ NE YAPACAK? LGS’yi Kazanamayan Öğrenciler Ne Yapacak? MEB LGS Kazanamayan Öğrenci Hangi Liseye Gidecek?

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2024'te açıklanacak. LGS kazanamayan öğrenciler ne yapacak? İşte detaylar. LGS sınavı, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmişti ve öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreçlerine başladılar. 28 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında yapılan tercihler, 22 Temmuz Pazartesi günü MEB'in resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, yerleştikleri okulları öğrenerek kayıt işlemlerine başlayacaklar. Ancak, tercih ettiği okullara yerleşemeyen öğrenciler için neler yapılacağı da büyük bir merak konusu.

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LGS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ NE YAPACAK? LGS’yi Kazanamayan Öğrenciler Ne Yapacak? MEB LGS Kazanamayan Öğrenci Hangi Liseye Gidecek?

LGS'de Yerleşemeyen Öğrenciler İçin Ne Yapılacak?

LGS tercihleri sonrasında istedikleri okullara yerleşemeyen öğrenciler, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yürütülen yerleştirme başvurularını takip edecekler. Bu komisyonlar, belirlenen tarihler arasında yerel yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Yerel yerleştirme sürecinde, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılacak.

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LGS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ NE YAPACAK? LGS’yi Kazanamayan Öğrenciler Ne Yapacak? MEB LGS Kazanamayan Öğrenci Hangi Liseye Gidecek?

Yerel Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?

Yerel yerleştirme sürecinde, öncelikle öğrencilerin ikamet adresine en yakın okullara yerleştirilmesi amaçlanacak. Bu süreçte okulların türü, kontenjanı ve konumu gibi faktörler göz önünde bulundurulacak. Değerlendirme kriterleri arasında okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı da önemli rol oynayacak. Eşitlik durumunda ise, öğrencilerin 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğü göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılacak.

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LGS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ NE YAPACAK? LGS’yi Kazanamayan Öğrenciler Ne Yapacak? MEB LGS Kazanamayan Öğrenci Hangi Liseye Gidecek?

LGS'ye Girmeyen Öğrenciler İçin Yerleştirme Süreci

LGS'ye girmeyen öğrenciler ise, yine yerel yerleştirme sürecinde değerlendirilecekler. Bu öğrenciler, yerel yerleştirme komisyonları tarafından belirlenen okullara, yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde yerleştirilecekler. Böylece, sınava girmeyen öğrenciler de eğitimlerine kesintisiz olarak devam edebilecekler.

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LGS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ NE YAPACAK? LGS’yi Kazanamayan Öğrenciler Ne Yapacak? MEB LGS Kazanamayan Öğrenci Hangi Liseye Gidecek?

Yerleştirme Sonrası Kayıt Süreci

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, kazandıkları okullara yerleşen öğrenciler kayıt işlemlerine başlayacaklar. Kayıt süreci, belirlenen tarihler arasında okul yönetimleri tarafından yürütülecek. Öğrencilerin kayıt yaptıracakları okullar, gerekli belgeleri ve kayıt için izlenecek adımları açıklayacaklar.