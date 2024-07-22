LGS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ NE YAPACAK? LGS’yi Kazanamayan Öğrenciler Ne Yapacak? MEB LGS Kazanamayan Öğrenci Hangi Liseye Gidecek?

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2024'te açıklanacak. LGS kazanamayan öğrenciler ne yapacak? İşte detaylar. LGS sınavı, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmişti ve öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreçlerine başladılar. 28 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında yapılan tercihler, 22 Temmuz Pazartesi günü MEB'in resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, yerleştikleri okulları öğrenerek kayıt işlemlerine başlayacaklar. Ancak, tercih ettiği okullara yerleşemeyen öğrenciler için neler yapılacağı da büyük bir merak konusu.