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YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları | HUKUK TABAN PUANLARI 2024

2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, hukuk fakültelerinin taban puanları üniversite adaylarının en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Devlet ve özel üniversitelerde hukuk eğitimi almak isteyenler, tercihlerini Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) sağladığı YÖK Atlas aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hukuk fakültelerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, adaylar tarafından titizlikle inceleniyor.


ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 08:15 Güncelleme: 25.07.2024 08:16
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YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları | HUKUK TABAN PUANLARI 2024

2024 yılı hukuk bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi merak ediliyor. Hukuk fakültelerine giriş yapmayı planlayan adaylar için önemli bir referans olan bu bilgiler, üniversite tercihlerinde belirleyici rol oynayacak.

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YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları | HUKUK TABAN PUANLARI 2024

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Henüz 2024 yılı hukuk fakültesi taban puanları belli olmamakla birlikte, 2023 yılına ait taban puanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 2024 taban puanları, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları | HUKUK TABAN PUANLARI 2024

İşte 2023 yılına ait bazı hukuk fakültelerinin taban puanı ve başarı sıralaması bilgileri:

İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

Taban Puan: 460,70
Başarı Sıralaması: 4.539

Ankara Üniversitesi (Ankara)

Taban Puan: 471,29
Başarı Sıralaması: 3.242

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YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları | HUKUK TABAN PUANLARI 2024

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)

Taban Puan: 522,67
Başarı Sıralaması: 340

Marmara Üniversitesi (İstanbul)

Taban Puan: 451,04
Başarı Sıralaması: 6.174

Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Taban Puan: 463,98
Başarı Sıralaması: 4.090

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YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları | HUKUK TABAN PUANLARI 2024

Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Taban Puanları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu)

Taban Puan: 525,79
Başarı Sıralaması: 271

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Burslu)

Taban Puan: 490,95
Başarı Sıralaması: 1.584

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu)

Taban Puan: 489,54
Başarı Sıralaması: 1.662