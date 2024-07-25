YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları | HUKUK TABAN PUANLARI 2024

2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, hukuk fakültelerinin taban puanları üniversite adaylarının en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Devlet ve özel üniversitelerde hukuk eğitimi almak isteyenler, tercihlerini Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) sağladığı YÖK Atlas aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hukuk fakültelerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, adaylar tarafından titizlikle inceleniyor.



