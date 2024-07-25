YKS TERCİH EKRANI 2024 | ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu tamamı PDF İNDİR! Üniversite tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılır?

2024 YKS tercih dönemi, 25 Temmuz'da başlıyor. Üniversite adayları, hedefledikleri bölümleri ve okulları tercih listelerine ekleyerek, puan ve sıralama kriterlerine göre en uygun yerleştirmeyi bekliyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır ve nereden gerçekleştirilecek? İşte YKS tercih sürecine ilişkin detaylar, 2024 yılı için 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralamasında dikkat edilmesi gerekenler ve daha fazlası.