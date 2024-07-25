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YKS TERCİH EKRANI 2024 | ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu tamamı PDF İNDİR! Üniversite tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılır?

2024 YKS tercih dönemi, 25 Temmuz'da başlıyor. Üniversite adayları, hedefledikleri bölümleri ve okulları tercih listelerine ekleyerek, puan ve sıralama kriterlerine göre en uygun yerleştirmeyi bekliyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır ve nereden gerçekleştirilecek? İşte YKS tercih sürecine ilişkin detaylar, 2024 yılı için 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralamasında dikkat edilmesi gerekenler ve daha fazlası.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 06:40 Güncelleme: 25.07.2024 07:01
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YKS TERCİH EKRANI 2024 | ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu tamamı PDF İNDİR! Üniversite tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılır?

2024 YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklandı ve tercih dönemi bugün itibarıyla başlıyor. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden tercih yapabilecekler. 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu kısmen yayımlandı. Bu kılavuz, taban puanlar, kontenjanlar ve sıralamalar hakkında bilgi veriyor. 2024-TYT puanı hesaplanan adaylar, Y-TYT, Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA ve Y-DİL puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapacaklar. Peki, YKS tercih ekranı açıldı mı? İşte 2024 üniversite tercih ekranı ve detaylar.

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YKS TERCİH EKRANI 2024 | ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu tamamı PDF İNDİR! Üniversite tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılır?

2024 YKS Tercihleri Ne Zaman?

ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte, 2024 YKS tercih tarihleri netleşti. Üniversite adayları, 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler.

YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!

NOT: YKS kılavuzu ön bilgi amacıyla kısmen yayımlanmıştı. Detaylı kılavuz bugün itibarıyla yayımlanacaktır. Kılavuzun tamamı geldiğinde haberimize eklenecektir.

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YKS TERCİH EKRANI 2024 | ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu tamamı PDF İNDİR! Üniversite tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılır?

YKS Tercihleri Nasıl Yapılır?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS tercihleri 25 Temmuz Salı günü başlayacak ve 2 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Adaylara tam 8 günlük bir tercih süresi tanındı.

👉Tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

👉Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini oluşturabilecekler.

👉ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Dikkat: Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. Posta yoluyla veya elden ÖSYM'ye gönderilen tercih listeleri geçersiz sayılacak.

Tercih ekranı açıldı duyursu geldiğinde YKS tercih ekranı haberimize eklenecektir.

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YKS TERCİH EKRANI 2024 | ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu tamamı PDF İNDİR! Üniversite tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılır?

YKS'de Kaç Tercih Hakkı Var?

Adaylar, YKS tercihlerinde en fazla 24 tercih yapabilecekler. Tercihlerin başına, puan yeterliliği endişesine kapılmadan en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen programlara yer verilmemeli. Tercih sırası, adayın istek sırasına uygun olmalı.

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YKS TERCİH EKRANI 2024 | ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu tamamı PDF İNDİR! Üniversite tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılır?

İkinci Öğretim Programları Olmayacak

YÖK'ün açıklamasına göre, bu yıl devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına kontenjan tanımlanmadı. Kapatılan programların kontenjanları, yeni programlara aktarıldı.