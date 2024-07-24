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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2024 TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI! YKS BESYO, Spor Bilimleri Fakülteleri puanları

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adaylarının gözü kulağı tercih sürecinde. Özellikle beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümleri başta olmak üzere, üniversite taban puanları ve kontenjanlar büyük merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından sunulan YÖK Atlas aracılığıyla yapılacak olan tercihler, adayların gelecekteki kariyer yollarını belirleyecek önemli bir dönemeç teşkil ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 16:29
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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2024 TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI! YKS BESYO, Spor Bilimleri Fakülteleri puanları

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da adayların en çok merak ettiği bölümler arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte bu fakültelerin taban puanları ve başarı sıralamaları dikkatle incelenmeye başlandı.

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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2024 TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI! YKS BESYO, Spor Bilimleri Fakülteleri puanları

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 2024 TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI

Henüz netlik kazanmamış olan 2024 yılı spor bilimleri fakültesi taban puanları ve kontenjanları için gözler, YÖK Atlas sistemine çevrildi. 2023 yılı taban puanları ve kontenjan bilgilerine YÖK Atlas üzerinden ulaşılabiliyor.

TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2024 TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI! YKS BESYO, Spor Bilimleri Fakülteleri puanları

ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, adayların kendi yetenekleri ve ilgi alanları ile üniversitelerin sunduğu imkanları doğru analiz etmeleridir.

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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2024 TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI! YKS BESYO, Spor Bilimleri Fakülteleri puanları

YÖK Atlas tercih robotu, bu süreçte adaylara büyük kolaylık sağlayarak, istedikleri puan türüne göre üniversite tercihlerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2024 TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI! YKS BESYO, Spor Bilimleri Fakülteleri puanları

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak olan tercihler, adayların gelecek kariyerlerini şekillendirecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.