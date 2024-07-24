24 Temmuz 2024, Çarşamba
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2024 TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI! YKS BESYO, Spor Bilimleri Fakülteleri puanları
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adaylarının gözü kulağı tercih sürecinde. Özellikle beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümleri başta olmak üzere, üniversite taban puanları ve kontenjanlar büyük merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından sunulan YÖK Atlas aracılığıyla yapılacak olan tercihler, adayların gelecekteki kariyer yollarını belirleyecek önemli bir dönemeç teşkil ediyor.
Giriş: 24.07.2024 16:29
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