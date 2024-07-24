Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2024 TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI! YKS BESYO, Spor Bilimleri Fakülteleri puanları

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da adayların en çok merak ettiği bölümler arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte bu fakültelerin taban puanları ve başarı sıralamaları dikkatle incelenmeye başlandı.