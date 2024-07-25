Yerleştirme hangi puana göre olacak? YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Üniversite tercih takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayları için heyecan verici bir tercih dönemi başladı. Bu yıl, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri gibi yenilikçi alanlarda sunulan yeni bölümler, adayların dikkatini çekiyor. Tercihlerin sıralama mı yoksa puan bazında mı yapılması gerektiği ve başarı sıralaması uygulamasının 2024'te devam edip etmediği gibi sorular adaylar arasında sıkça gündeme geliyor. İşte tercih sürecinde bilinmesi gereken tüm detaylar...