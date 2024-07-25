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Yerleştirme hangi puana göre olacak? YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Üniversite tercih takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayları için heyecan verici bir tercih dönemi başladı. Bu yıl, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri gibi yenilikçi alanlarda sunulan yeni bölümler, adayların dikkatini çekiyor. Tercihlerin sıralama mı yoksa puan bazında mı yapılması gerektiği ve başarı sıralaması uygulamasının 2024'te devam edip etmediği gibi sorular adaylar arasında sıkça gündeme geliyor. İşte tercih sürecinde bilinmesi gereken tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 07:55 Güncelleme: 25.07.2024 08:13
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Yerleştirme hangi puana göre olacak? YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Üniversite tercih takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için heyecan verici tercih süreci başladı. Kılavuza göre, adaylar 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler. Adayların ilgi ve yeteneklerine göre, aynı zamanda iş gücü piyasasını göz önünde bulundurarak tercihlerde bulunmaları büyük önem taşıyor. Peki, YKS tercihleri sıralamaya göre mi yoksa puana göre mi yapılmalı? Bu yıl da başarı sıralaması uygulaması devam ediyor mu? İşte tercih sürecine dair detaylar…

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Yerleştirme hangi puana göre olacak? YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Üniversite tercih takvimi

YKS tercihleri için geri sayım başladı. Üniversite adayları, hayallerindeki bölümlere yerleşebilmek için tercih listelerini oluşturmaya başladı. Peki bu yılki YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte detaylar:

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Yerleştirme hangi puana göre olacak? YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Üniversite tercih takvimi

Sıralama Önem Kazanıyor, Geçen Yılın Verileri Yol Gösterici

YKS tercihlerinde adayların puanlarından ziyade sıralamaları daha büyük önem taşıyor. Uzmanlar, adayların geçen yılın sıralamalarını ve güncel YÖK ATLAS verilerini inceleyerek gerçekçi bir tercih listesi oluşturmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

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Yerleştirme hangi puana göre olacak? YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Üniversite tercih takvimi

Tercih Listesi Nasıl Oluşturulmalı?

👉Adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek.

👉Tercih listesinde ilk sıralarda, "puanım yetmez" endişesi olmadan, en çok istenen programlara yer verilmeli.

👉Kazanılsa bile kesinlikle gidilmek istenmeyen bir program tercih listesine yazılmamalı.

👉Tercih listesindeki programların sıralaması, adayın istek sırasına göre düzenlenmeli ve kontrol edilmeli.

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Yerleştirme hangi puana göre olacak? YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Üniversite tercih takvimi

Başarı Sıralaması Uygulaması Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve Öğretmenlik programları için başarı sırası şartı aranacak.