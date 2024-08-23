YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?

YÖK, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını tamamlayamayan adaylar için bir kez daha kolaylık sağladı. 26 Ağustos'tan itibaren mazereti olan adaylar, kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu yeni uygulama, kaydını yaptıramayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.