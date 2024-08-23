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Haberler Galeri YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?

YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylar için önemli bir karar aldı. Mazereti olan adaylar, 26 Ağustos'tan itibaren üniversite kayıtlarını yapabilecek. Bu düzenleme, sağlık sorunları veya diğer beklenmedik durumlar nedeniyle kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylara yeni bir fırsat sunuyor. Peki Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman başlayıp bitecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 18:12 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 18:12
YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?

YÖK, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını tamamlayamayan adaylar için bir kez daha kolaylık sağladı. 26 Ağustos'tan itibaren mazereti olan adaylar, kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu yeni uygulama, kaydını yaptıramayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kayıt yaptırmayı kaçıran adaylar için önemli bir duyuru yaptı. YÖK, 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında mazeret kaydı yapılabileceğini açıkladı.

YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?

Kayıt Yaptıramayanlara Yeni Fırsat

2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir sebeple kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için bir şans daha doğdu.

YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?

YÖK, bugün sona eren üniversite kayıtlarıyla ilgili olarak, kayıt süresini kaçıran adayların mağduriyetini önlemek amacıyla mazeret kaydı yapılabilmesine imkan tanıdı.

YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?

Mazeret Kayıtları İçin Son Tarih: 2 Eylül

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, mazeret kaydı yapacak adaylar, 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvuruda bulunabilecek.