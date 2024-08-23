23 Ağustos 2024, Cuma
YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylar için önemli bir karar aldı. Mazereti olan adaylar, 26 Ağustos'tan itibaren üniversite kayıtlarını yapabilecek. Bu düzenleme, sağlık sorunları veya diğer beklenmedik durumlar nedeniyle kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylara yeni bir fırsat sunuyor. Peki Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman başlayıp bitecek?
Giriş Tarihi: 23.08.2024 18:12 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 18:12