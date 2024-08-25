Lise yatılılık başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS yatılılık başvuru sonuç sorgulama...

Yatılılık Başvuru Şartları ve Süreçler

Yatılılık başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, bağlı bulundukları okul müdürlüklerine başvurularını iletmek zorundadır. Başvurular, öğrencinin ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne yapılmaktadır, bu nedenle başvuru ekranı bulunmamaktadır. Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler de kendi okul müdürlüklerine başvurularını yapabilirler. Başvuru yapacak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve bir önceki ders yılında disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir.