25 Ağustos 2024, Pazar
Lise yatılılık başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS yatılılık başvuru sonuç sorgulama...
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler için pansiyonlu okullara yerleşim heyecanı başladı. 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında pansiyonlu okullara kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler, yatılılık başvurularını tamamladı. Şimdi gözler, lise parasız yatılı yurt başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki lise parasız yatılı yurt başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 25.08.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 09:00