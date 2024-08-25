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Haberler Galeri Lise yatılılık başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS yatılılık başvuru sonuç sorgulama...

Lise yatılılık başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS yatılılık başvuru sonuç sorgulama...

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler için pansiyonlu okullara yerleşim heyecanı başladı. 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında pansiyonlu okullara kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler, yatılılık başvurularını tamamladı. Şimdi gözler, lise parasız yatılı yurt başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki lise parasız yatılı yurt başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 09:00
Lise yatılılık başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS yatılılık başvuru sonuç sorgulama...

2024 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yatılı okullara yerleşim süreci hız kazandı. Pansiyonlu okullara kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19-23 Ağustos tarihleri arasında başvurularını tamamladı. Peki lise parasız yatılı yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? LGS parasız yatılı yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Lise yatılılık başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS yatılılık başvuru sonuç sorgulama...

Pansiyon Başvuruları Sona Erdi!

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından pansiyon başvuruları, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında alındı.

Lise yatılılık başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS yatılılık başvuru sonuç sorgulama...

Başvuru Sonuçları 26 Ağustos'ta Açıklanacak

Pansiyon başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı, 26 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Başvuru sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 8 Eylül 2024'te pansiyonlara yerleştirilecek. Yeni eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Lise yatılılık başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS yatılılık başvuru sonuç sorgulama...

MEB LGS Yatılılık Başvuru Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

Yatılı lise başvuru sonuçları, e-Okul üzerinden sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak duyurunun ardından, adaylar TC kimlik numaraları ve e-Okul şifreleri ile sonuçlarına ulaşabilecekler. Bu süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için, öğrencilerin e-Okul sistemine giriş bilgilerini önceden kontrol etmeleri önemlidir.

Lise yatılılık başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS yatılılık başvuru sonuç sorgulama...

Yatılılık Başvuru Şartları ve Süreçler

Yatılılık başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, bağlı bulundukları okul müdürlüklerine başvurularını iletmek zorundadır. Başvurular, öğrencinin ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne yapılmaktadır, bu nedenle başvuru ekranı bulunmamaktadır. Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler de kendi okul müdürlüklerine başvurularını yapabilirler. Başvuru yapacak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve bir önceki ders yılında disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir.