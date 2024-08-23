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Haberler Galeri Üniversite ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

Üniversite ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

YKS tercih sonuçlarının 13 Ağustos'ta açıklanmasının ardından, tercih ettikleri programlara yerleşemeyen adaylar gözlerini ek tercih sürecine çevirdi. Ek yerleştirme tarihleri ve kılavuzu, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. Adaylar, YÖK ATLAS üzerinden taban puanları inceleyip osym.gov.tr sitesinden güncel bilgileri takip ediyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri ne zaman açıklanacak ve kılavuz yayımlandı mı? İşte, ek yerleştirme sürecine dair merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:29
Üniversite ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye yerleşen adaylar kayıt işlemleri 23 Ağustos itibarıyla sona eriyor. Ancak yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih tarihlerini merakla bekliyor. ÖSYM'nin ek tercih takvimini açıklamasıyla birlikte adaylar yeniden tercih yapma şansına sahip olacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen ek tercih süreciyle ilgili detaylar...

Üniversite ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Yapılacak?

2024-YKS sonuçlarına göre bir üniversite programına yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programına belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihlere göre işlem yapacak.

Üniversite ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

YKS İkinci / Ek Tercihleri Ne Zaman?

YKS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı, adaylar tarafından merak ediliyor. Üniversite kayıtlarının 23 Ağustos'ta sona ermesiyle birlikte, ek tercihlerin ÖSYM tarafından başlatılması bekleniyor. Adaylar, ek yerleştirme süreci ile ilgili detayları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip edebilirler.

Üniversite ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

2024 YKS Boş Kontenjanlar Açıklandı mı?

2024 YKS boş kontenjanları henüz yayımlanmadı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından, üniversiteler boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Ancak merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Üniversite ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

Üniversite Taban Puanları Belli Oldu mu?

2024 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Adaylar, YÖK ATLAS üzerinden geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Taban puanlar açıklandığında, adaylar tercihlerine yön verebilecek.