Üniversite ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Yapılacak?

2024-YKS sonuçlarına göre bir üniversite programına yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programına belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihlere göre işlem yapacak.