23 Ağustos 2024, Cuma
Üniversite ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?
YKS tercih sonuçlarının 13 Ağustos'ta açıklanmasının ardından, tercih ettikleri programlara yerleşemeyen adaylar gözlerini ek tercih sürecine çevirdi. Ek yerleştirme tarihleri ve kılavuzu, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. Adaylar, YÖK ATLAS üzerinden taban puanları inceleyip osym.gov.tr sitesinden güncel bilgileri takip ediyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri ne zaman açıklanacak ve kılavuz yayımlandı mı? İşte, ek yerleştirme sürecine dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:29