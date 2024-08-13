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Haberler Galeri YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?

YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları şimdi de ek tercih tarihlerine odaklanmış durumda. 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri kapsamında henüz bir bölüme yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih işlemlerinden yararlanabilecekler. Peki, ÖSYM tarafından yapılacak YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak ve adaylara kaç tercih hakkı tanınacak? İşte, ek tercihlerle ilgili merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:49
YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları YKS ek tercih sürecini merakla bekliyor. İlk tercihlerde herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ikinci bir şans sunulacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak ve adaylara kaç tercih hakkı verilecek?

YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?

ÖSYM Sonuçları Erişime Açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?

YÖK Başkanı'ndan Açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YÖK Başkanı, tüm gençleri tebrik ederek, "Sonuçların hayırlı olmasını dilerim" dedi.

YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?

Kontenjanların neredeyse tamamının dolmuş olmasının, gençlerin yükseköğretime erişiminin ne kadar başarılı olduğunu gösterdiğini belirtti. YÖK Başkanı, geçmiş yıllara ait veriler ve analizlere dayanarak yükseköğretim kontenjanları konusunda yapılan projeksiyonlara dikkat çekti.

YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?

YKS Ek Tercih Süreci Başlıyor

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, üniversiteler boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.