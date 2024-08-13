13 Ağustos 2024, Salı
YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları şimdi de ek tercih tarihlerine odaklanmış durumda. 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri kapsamında henüz bir bölüme yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih işlemlerinden yararlanabilecekler. Peki, ÖSYM tarafından yapılacak YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak ve adaylara kaç tercih hakkı tanınacak? İşte, ek tercihlerle ilgili merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:49