YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları YKS ek tercih sürecini merakla bekliyor. İlk tercihlerde herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ikinci bir şans sunulacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak ve adaylara kaç tercih hakkı verilecek?