13 Ağustos 2024, Salı
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 GSB KYK burs, kredi, yurt başvuruları nereden nasıl yapılır?
Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin gündeminde KYK yurt, burs ve kredi başvuruları yer almaya başladı. Özellikle farklı şehirlerde eğitim görecek öğrenciler için yurt başvuruları büyük önem taşırken, burs ve kredi başvuru tarihleri de merakla bekleniyor. Peki, 2024 KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 13.08.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:55