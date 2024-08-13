KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 GSB KYK burs, kredi, yurt başvuruları nereden nasıl yapılır?

KYK Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman?

KYK burs ve kredi başvuruları da öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Geçmiş yıllarda bu başvurular, genellikle Ekim ayının ortalarında başlamıştı. 2023 yılında 12-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurular, bu yıl da benzer bir takvimi işaret ediyor.