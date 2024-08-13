AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? "aolweb.meb.gov.tr"

Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapılıyor?

Sınav Formatı: Açık Lise sınavlarında, her dersten 20 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her doğru cevaba 5 puan verilecek ve yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Puan Hesaplama: Her ders için değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Başarı puanı, doğru cevap sayısının toplam soru sayısına bölünüp 100 ile çarpılmasıyla hesaplanacak: [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100].