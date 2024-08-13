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Haberler Galeri AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? "aolweb.meb.gov.tr"

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? "aolweb.meb.gov.tr"

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen sınavlara katılan öğrenciler, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak duyuru ile sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bilgi edinilecek. Sınav sonuçlarına dair gelişmeleri takip edenler, meb.gov.tr üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 07:23
AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? aolweb.meb.gov.tr

Açık Öğretim Lisesi'nin 3. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde sona erdi ve binlerce öğrencinin katıldığı bu sınavların değerlendirme süreci başladı. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ise merakla bekleniyor. Açık Lise sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağına dair detaylar yakında paylaşılacak. İşte, bu konudaki son gelişmeler...

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? aolweb.meb.gov.tr

AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarını https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenebilecekler.

Sonuçlar duyurulduğunda aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? aolweb.meb.gov.tr

AÖL Sonuçları Sorgulama Nasıl Yapılır?

AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarına öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak erişebilecekler.

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? aolweb.meb.gov.tr

Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapılıyor?

Sınav Formatı: Açık Lise sınavlarında, her dersten 20 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her doğru cevaba 5 puan verilecek ve yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Puan Hesaplama: Her ders için değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Başarı puanı, doğru cevap sayısının toplam soru sayısına bölünüp 100 ile çarpılmasıyla hesaplanacak: [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100].

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? aolweb.meb.gov.tr

Sonuç Açıklaması: Öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları sınav sonuçlarında açıklanmayacak.

Hatalı Sorular: Sınav değerlendirmesinde hatalı soruların çıkması durumunda, bu sorular değerlendirme dışı bırakılacak. Geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanarak değerlendirme yapılacak. Cevap anahtarında hata bulunması durumunda, iptal edilen sorular yerine doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirme yapılacak.