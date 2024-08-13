13 Ağustos 2024, Salı
AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? "aolweb.meb.gov.tr"
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen sınavlara katılan öğrenciler, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak duyuru ile sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bilgi edinilecek. Sınav sonuçlarına dair gelişmeleri takip edenler, meb.gov.tr üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.
Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 07:23