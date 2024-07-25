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2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA

İlahiyat veya din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği okumak isteyen gençler, 2024 üniversite tercihleri öncesinde tavan ve taban puanlarını araştırıyor. Tercih dönemi 25 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve ilahiyat bölümü, bu yıl da gençler arasında oldukça popüler bir tercih olarak öne çıkıyor. Geleceğini bu alanda şekillendirmek isteyen adaylar için, 2024 YKS'de ilahiyat ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümlerinin başarı sıralamaları ve yüzdelik dilim bilgileri büyük önem taşıyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 07:55 Güncelleme: 25.07.2024 08:12
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2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA

YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan sayısı, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının gündeminde. 8-9 Haziran tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavına katılan binlerce öğrenci, şimdi tercih maratonuna başlamış durumda. Hedefledikleri bölümleri seçmek isteyen adaylar, başarı sıralamaları ve taban puanlar konusunda detaylı araştırmalar yaparak en doğru tercihleri yapmayı amaçlıyor. İşte öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli bilgiler…

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2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA

İLAHİYAT VE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE SIRALAMASI 2024

Henüz 2024 YKS tercih kılavuzu tamamıyla açıklanmadı. Açıklama geldiğinde 2024 taban-tavan puanlarına ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.

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2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA

İlahiyat, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinin güncel başarı sıralaması ve taban puanları netleştiğinde haberimize eklenecektir.

2024 TERCİH KILAVUZUNUN KISMİ AÇIKLANAN BÖLÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA

ÖSYM tarafından açıklanması beklenen tercih kılavuzunda, 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son aldığı puanlar yer alacak.

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2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA

Adaylar, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yılın (2023) taban ve tavan puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını referans alabilecekler.