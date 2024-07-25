2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA

İlahiyat veya din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği okumak isteyen gençler, 2024 üniversite tercihleri öncesinde tavan ve taban puanlarını araştırıyor. Tercih dönemi 25 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve ilahiyat bölümü, bu yıl da gençler arasında oldukça popüler bir tercih olarak öne çıkıyor. Geleceğini bu alanda şekillendirmek isteyen adaylar için, 2024 YKS'de ilahiyat ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümlerinin başarı sıralamaları ve yüzdelik dilim bilgileri büyük önem taşıyor.