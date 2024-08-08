08 Ağustos 2024, Perşembe
TUS 2. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | ÖSYM TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) için heyecan dorukta. ÖSYM takvimine göre Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan sınav için adaylar büyük bir merakla bekleyişlerini sürdürüyor. TUS 2. dönem sınav giriş belgeleri erişime açılmış durumda. Peki, TUS 2. dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2024 TUS 2. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ve ÖSYM AİS ekranı ile ilgili detaylar…
Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:37