TUS 2. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | ÖSYM TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Sınav Günü Uyarıları

18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan TUS 2. Dönem sınavı için ÖSYM, adayları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Temel Tıp Bilimleri Testi için saat 10.00'dan sonra, Klinik Tıp Bilimleri Testi için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak. Bu nedenle sınava gireceklerin belirtilen saatlerden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.