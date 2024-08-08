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Haberler Galeri TUS 2. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | ÖSYM TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte?

TUS 2. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | ÖSYM TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) için heyecan dorukta. ÖSYM takvimine göre Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan sınav için adaylar büyük bir merakla bekleyişlerini sürdürüyor. TUS 2. dönem sınav giriş belgeleri erişime açılmış durumda. Peki, TUS 2. dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2024 TUS 2. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ve ÖSYM AİS ekranı ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:37
TUS 2. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | ÖSYM TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) için geri sayım sürerken, binlerce aday sınava nerede gireceğini öğrenmeyi bekliyordu. ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre, 2024-TUS 2. Dönem Sınavı ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini sorgulayarak sınav yerlerini öğrenebilirler. Peki, TUS 2. Dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2024 TUS 2. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar…

TUS 2. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | ÖSYM TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) için geri sayım devam ediyor. Adayların merakla beklediği sınav, 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın oturumları, Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki bölümden oluşacak.

TUS 2. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | ÖSYM TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Sınav Tarihleri ve Süresi

2024-TUS 2. Dönem Sınavı, 18 Ağustos 2024 Pazar günü yapılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak ve yine 135 dakika sürecek. Bu oturumlar, adayların uzmanlık eğitimine girişteki başarılarını belirleyecek.

TUS 2. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | ÖSYM TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Sınava katılacak adaylar için önemli bir duyuru geldi. 2024-TUS 2. Dönem Sınavı ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı giriş belgeleri, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilirler. Giriş belgesi, adayların sınav yerlerini ve detaylarını içeriyor.

TUS 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

TUS 2. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | ÖSYM TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Sınav Günü Uyarıları

18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan TUS 2. Dönem sınavı için ÖSYM, adayları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Temel Tıp Bilimleri Testi için saat 10.00'dan sonra, Klinik Tıp Bilimleri Testi için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak. Bu nedenle sınava gireceklerin belirtilen saatlerden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.