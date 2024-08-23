KPSS sınav sonuç sorgulama ekranı | 2024 ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...

KPSS Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanmak üzere. Adaylar, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat hakkında bilgi almak için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip ediyor. Peki KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı?