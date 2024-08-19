19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...

Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 2024-2025 eğitim yılı üniversite kayıtları bugün itibarıyla başladı. Adaylar, e-kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Üniversiteye kayıt süresi, gereken evraklar ve detaylar haberimizde.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 07:01
Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...

YKS sonuçlarına göre tercih yapan adaylar, 19 Ağustos 2024 itibarıyla üniversite kayıtlarına başladı. E-kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kayıt süreci, gereken belgeler ve önemli tarihler hakkında detaylar yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? 2024-2025 YÖK üniversite kayıt takvimi...

Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...

Üniversite Kayıtları Başladı mı, E-Kayıt Nasıl Yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite kayıt süreci de resmen başladı. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'nin yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz Salı günü duyuruldu. Bir üniversite programına yerleşmeye hak kazanan 987 bin 388 aday için şimdi sırada kayıt işlemleri var.

Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...

Üniversite E-Kayıt Ne Zaman Başlıyor?

Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar (e-kayıt) ise 19 Ağustos'ta başlayıp 21 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

Elektronik kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar hesaplanacak ve ek yerleştirme takvimi duyurulacak.

Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...

Üniversite Kayıtları Nasıl Yapılır?

Yerleşen adaylar, e-Devlet şifreleri ile e-Devlet adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) bölümünden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Elektronik kayıt işlemi zorunlu değil, isteğe bağlı olarak yapılabilir. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, yerleştikleri üniversitelere giderek bizzat kayıt yaptırabilirler.

ÜNİVERSİTE E-DEVLET KAYIT EKRANI 2024-2025

Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...

Elektronik Kayıt Hangi Programlar İçin Geçerli Değil?

Elektronik kayıt, özel yetenek gerektiren programlar ve sağlık raporu gibi ek belgeler isteyen programlar için geçerli değildir. Bu programlara yerleşen öğrencilerin, açıklanan tarihler arasında gerekli belgelerle birlikte ilgili üniversitelere başvurmaları gerekmektedir.