19 Ağustos 2024, Pazartesi
Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 2024-2025 eğitim yılı üniversite kayıtları bugün itibarıyla başladı. Adaylar, e-kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Üniversiteye kayıt süresi, gereken evraklar ve detaylar haberimizde.
Giriş Tarihi: 19.08.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 07:01