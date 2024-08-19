Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...

Üniversite Kayıtları Başladı mı, E-Kayıt Nasıl Yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite kayıt süreci de resmen başladı. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'nin yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz Salı günü duyuruldu. Bir üniversite programına yerleşmeye hak kazanan 987 bin 388 aday için şimdi sırada kayıt işlemleri var.