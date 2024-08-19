Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?

Yatılılık Başvuru Şartları ve Süreçler

Yatılılık başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, bağlı bulundukları okul müdürlüklerine başvurularını iletmelidir. Başvurular, öğrencinin ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne yapılmaktadır. Bu sebeple başvuru ekranı bulunmamaktadır.

Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler de kendi okul müdürlüklerine başvurularını yapabilirler. Yatılılık başvuruları için Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve bir önceki ders yılında disiplin cezası almamış olmak gibi temel şartlar aranmaktadır.