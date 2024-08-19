19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?

Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yatılılık yerleştirme başvuruları öğrencilerin gündeminde. 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında pansiyonlu okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, yatılılık başvurularını tamamlamak zorunda. Peki, lise parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 06:32
Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?

LGS sonuçlarının ardından yatılılık başvuruları hız kazandı. Pansiyonlu okullara kayıt hakkı kazanan öğrenciler için yatılılık başvuru süreci 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Lise parasız yatılı yurt başvuruları hakkında detaylar ve başvuru adımları merak ediliyor.

Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?

Pansiyon Başvuruları İçin Kritik Tarihler

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, pansiyon başvurularının alınması 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?

Bu süre zarfında öğrenciler, belirlenen okullara başvurularını yapabilecekler. Pansiyon başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı ise 26 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?

Başvuru sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 8 Eylül 2024'te pansiyonlara yerleştirilecek ve 2024-2025 eğitim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?

Yatılılık Başvuru Şartları ve Süreçler

Yatılılık başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, bağlı bulundukları okul müdürlüklerine başvurularını iletmelidir. Başvurular, öğrencinin ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne yapılmaktadır. Bu sebeple başvuru ekranı bulunmamaktadır.

Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler de kendi okul müdürlüklerine başvurularını yapabilirler. Yatılılık başvuruları için Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve bir önceki ders yılında disiplin cezası almamış olmak gibi temel şartlar aranmaktadır.