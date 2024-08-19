19 Ağustos 2024, Pazartesi
Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yatılılık yerleştirme başvuruları öğrencilerin gündeminde. 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında pansiyonlu okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, yatılılık başvurularını tamamlamak zorunda. Peki, lise parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 06:32