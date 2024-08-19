ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

2024-YKS yerleştirme sonuçlarıyla Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'ne (AÖF) yerleşen adaylar, kayıt tarihlerinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Kayıt heyecanı yaşayan öğrenciler, belirlenen tarihleri kaçırmamak için hazırlıklarını tamamlıyor. Açık öğretim üniversitelerinde kayıt işlemlerinin hangi tarihler arasında yapılacağı ve detayları haberimizde...