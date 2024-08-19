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Haberler Galeri ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, açıköğretim üniversitelerine yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini hızla tamamlamak için hazırlıklara başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne (AÖF) yerleşen öğrenciler, kayıt takvimine odaklandı. Peki, açık öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve adaylar hangi tarihlerde başvuruda bulunabilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:50
ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

2024-YKS yerleştirme sonuçlarıyla Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'ne (AÖF) yerleşen adaylar, kayıt tarihlerinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Kayıt heyecanı yaşayan öğrenciler, belirlenen tarihleri kaçırmamak için hazırlıklarını tamamlıyor. Açık öğretim üniversitelerinde kayıt işlemlerinin hangi tarihler arasında yapılacağı ve detayları haberimizde...

ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

ATA AÖF Üniversite Kayıtları Ne Zaman?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt tarihleri belli oldu.

ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

Elektronik kayıt işlemleri, 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar ise 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

Adayların kayıt işlemleri için öncelikle materyal ücretini, Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile (T.C. Kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra) kredi kartı ile ödemeleri gerekmektedir.

ATA AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

Ayrıca, e-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar, YKS, DGS ve sağlık alanında lisans tamamlama programlarına yerleşen öğrenciler, ön başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra Kayıt Bilgi Formu'nu alacak ve gerekli belgeler ile birlikte fakültemize göndereceklerdir.