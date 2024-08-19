19 Ağustos 2024, Pazartesi
ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, açıköğretim üniversitelerine yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini hızla tamamlamak için hazırlıklara başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne (AÖF) yerleşen öğrenciler, kayıt takvimine odaklandı. Peki, açık öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve adaylar hangi tarihlerde başvuruda bulunabilecek?
Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:50