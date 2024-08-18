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Haberler Galeri TUS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 TUS/2 soru-cevap anahtarı açıklandı mı?

TUS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 TUS/2 soru-cevap anahtarı açıklandı mı?

ÖSYM'nin 2024 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav, iki aşamalı olarak düzenlenecek: ilk olarak Temel Tıp Bilimleri Testi, ardından Klinik Tıp Bilimleri Testi uygulanacak. Sınav sonrası adaylar, sonuçların açıklanma tarihini ve sınav materyallerinin erişim detaylarını merakla bekliyor. Peki TUS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.08.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 13:02
TUS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 TUS/2 soru-cevap anahtarı açıklandı mı?

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2. dönem sınavı, binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. İki oturumda yapılan bu zorlu sınavda, adaylar her bir oturumda 135 dakikada 100 soruyu cevaplamak zorunda kaldı. Sınavın ardından ise adayların gözü kulağı sonuç açıklama tarihindeydi. Peki, 2024 ÖSYM TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bu konuda merak edilen tüm detaylar...

TUS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 TUS/2 soru-cevap anahtarı açıklandı mı?

2024 TUS 2. Dönem Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı, 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu önemli sınavın ilk oturumu saat 10.15'te başlayacak.

TUS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 TUS/2 soru-cevap anahtarı açıklandı mı?

TUS 2024 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TUS 2. dönem sınavının sonuçları, 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesinden öğrenebilecekler.

TUS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 TUS/2 soru-cevap anahtarı açıklandı mı?

Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanacak?

2024 TUS 2. dönem sınavına ait soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, önceki sınavlarda olduğu gibi, 2024 TUS 1. dönemde bu materyaller sınav gününden itibaren saat 18.55'te erişime açılmıştı. Adaylar, soru kitapçığını ÖSYM'nin AİS sisteminden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca görüntüleyebildiler.

TUS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 TUS/2 soru-cevap anahtarı açıklandı mı?

2024 TUS 2. Dönem Sınavının Detayları

2024 TUS 2. dönem sınavı iki oturum halinde yapılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi sabah saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise öğleden sonra saat 14.45'te başlayacak. Her iki oturumda da adaylar 100 soruyu 135 dakikada cevaplayacaklar.