18 Ağustos 2024, Pazar
TUS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 TUS/2 soru-cevap anahtarı açıklandı mı?
ÖSYM'nin 2024 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav, iki aşamalı olarak düzenlenecek: ilk olarak Temel Tıp Bilimleri Testi, ardından Klinik Tıp Bilimleri Testi uygulanacak. Sınav sonrası adaylar, sonuçların açıklanma tarihini ve sınav materyallerinin erişim detaylarını merakla bekliyor. Peki TUS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.08.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 13:02