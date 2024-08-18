TUS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 TUS/2 soru-cevap anahtarı açıklandı mı?

Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanacak?

2024 TUS 2. dönem sınavına ait soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, önceki sınavlarda olduğu gibi, 2024 TUS 1. dönemde bu materyaller sınav gününden itibaren saat 18.55'te erişime açılmıştı. Adaylar, soru kitapçığını ÖSYM'nin AİS sisteminden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca görüntüleyebildiler.