18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri TUS saat kaçta bitecek? TUS 2 sınavı kaç soru, kaç dakika? Erken ne zaman çıkılır? 18 Ağustos 2024 TUS 1. VE 2. OTURUM sınav süresi

TUS saat kaçta bitecek? TUS 2 sınavı kaç soru, kaç dakika? Erken ne zaman çıkılır? 18 Ağustos 2024 TUS 1. VE 2. OTURUM sınav süresi

2024-TUS 2. dönem sınavı bu Pazar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 31 bin 692, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 31 bin 651 adayın katılacağını açıkladı. Sınav, iki oturum halinde yapılacak ve toplamda 77 binada, 1097 salonda gerçekleşecek. Sınav günü kimlik sorunları yaşayan adaylar için il nüfus müdürlükleri açık olacak. Peki, TUS sınavı saat kaçta başlayacak ve ne zaman sona erecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.08.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 10:09
TUS saat kaçta bitecek? TUS 2 sınavı kaç soru, kaç dakika? Erken ne zaman çıkılır? 18 Ağustos 2024 TUS 1. VE 2. OTURUM sınav süresi

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ve 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için son hazırlıklarını tamamlayan adaylar, şimdi ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024-TUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman duyurulacak?

TUS saat kaçta bitecek? TUS 2 sınavı kaç soru, kaç dakika? Erken ne zaman çıkılır? 18 Ağustos 2024 TUS 1. VE 2. OTURUM sınav süresi

TUS 2. Dönem Sınavı Saatleri ve Detaylar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem sınavları, 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu önemli sınav, 14 ilde düzenlenecek ve iki ayrı oturumda yapılacak.

TUS saat kaçta bitecek? TUS 2 sınavı kaç soru, kaç dakika? Erken ne zaman çıkılır? 18 Ağustos 2024 TUS 1. VE 2. OTURUM sınav süresi

Sınav Saatleri ve Oturum Detayları

2024-TUS 2. dönem sınavının Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak. Her iki oturumda da adaylar, 100 soruyu yanıtlamak için 135 dakika süreye sahip olacaklar.

TUS saat kaçta bitecek? TUS 2 sınavı kaç soru, kaç dakika? Erken ne zaman çıkılır? 18 Ağustos 2024 TUS 1. VE 2. OTURUM sınav süresi

Sınavdan En Erken Ne Zaman Çıkılır?

Adayların, sınav sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına giriş yapmalarına izin verilmeyecek. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra, sınav süresinin ilk 100 dakikası dolmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasak olacak. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonunu terk etmek isteyen adayların sınavları geçersiz sayılacak.

TUS saat kaçta bitecek? TUS 2 sınavı kaç soru, kaç dakika? Erken ne zaman çıkılır? 18 Ağustos 2024 TUS 1. VE 2. OTURUM sınav süresi

Sınavını tamamlayan adaylar ise, soru kitapçığı ve cevap kağıdını eksiksiz olarak salon görevlilerine teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecekler. Sınav süresi içinde kısa süreli çıkışlara dahi izin verilmeyeceği için, adayların sınav boyunca salonu terk etmemeleri önemle vurgulanıyor.