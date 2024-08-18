18 Ağustos 2024, Pazar
TUS saat kaçta bitecek? TUS 2 sınavı kaç soru, kaç dakika? Erken ne zaman çıkılır? 18 Ağustos 2024 TUS 1. VE 2. OTURUM sınav süresi
2024-TUS 2. dönem sınavı bu Pazar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 31 bin 692, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 31 bin 651 adayın katılacağını açıkladı. Sınav, iki oturum halinde yapılacak ve toplamda 77 binada, 1097 salonda gerçekleşecek. Sınav günü kimlik sorunları yaşayan adaylar için il nüfus müdürlükleri açık olacak. Peki, TUS sınavı saat kaçta başlayacak ve ne zaman sona erecek?
Giriş Tarihi: 18.08.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 10:09