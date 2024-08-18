TUS saat kaçta bitecek? TUS 2 sınavı kaç soru, kaç dakika? Erken ne zaman çıkılır? 18 Ağustos 2024 TUS 1. VE 2. OTURUM sınav süresi

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ve 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için son hazırlıklarını tamamlayan adaylar, şimdi ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024-TUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman duyurulacak?