KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almayı hedefleyen adaylar için önemli bir sınav olan 2024 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Eylül ayında yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 9 Ağustos itibariyle başladı. İşte 2024 DHBT ile ilgili detaylı takvim...