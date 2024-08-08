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Haberler Galeri KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

2024 KPSS Lisans sınavlarının bazı bölümleri geride kalırken, adayların merakla beklediği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru tarihleri de netleşti. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumları için başvurular 3-15 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM'den açıklama geldi. İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:06
KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almayı hedefleyen adaylar için önemli bir sınav olan 2024 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Eylül ayında yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 9 Ağustos itibariyle başladı. İşte 2024 DHBT ile ilgili detaylı takvim...

KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

KPSS DHBT BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru işlemleri bugün başladı, 15 Ağustos'ta sona erecek.

KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

ÖSYM AÇIKLADI

İşte yapılan açıklama:

"2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

2024 KPSS DHBT Başvuruları ve Sınav Tarihleri Açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) başvuruları ve sınav tarihleriyle ilgili detaylar belli oldu. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumlarının başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Ancak, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları için adayların beklediği tarihler nihayet açıklandı.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin resmi web sitesi "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan gerçekleştirebilecek.

KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

2024 KPSS Lisans Sınav Tarihleri

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans sınavlarının tarihleri şu şekilde:

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumu: 14 Temmuz
Alan Bilgisi Oturumları: 20-21 Temmuz
Öğretmenlik Alan Bilgisi Oturumu: 4 Ağustos