09 Ağustos 2024, Cuma
KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?
2024 KPSS Lisans sınavlarının bazı bölümleri geride kalırken, adayların merakla beklediği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru tarihleri de netleşti. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumları için başvurular 3-15 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM'den açıklama geldi. İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:06