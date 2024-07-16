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Özel üniversitelerin 2024-2025 fiyatları | Vakıf üniversitelerin yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? En ucuz ve en pahalı bölümler...

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, özel üniversitelerin 2024-2025 eğitim dönemi ücretlerini merakla araştırıyor. İnternet arama motorlarında, özellikle vakıf üniversitelerinin ücretleri ile ilgili bilgileri bulma çabası artmış durumda. Adaylar, öğrenim görmeyi düşündükleri üniversitelerin eğitim maliyetlerini önceden planlamak ve buna göre tercihlerini yapmak istiyorlar.

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 10:24 Güncelleme: 16.07.2024 10:41
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Özel üniversitelerin 2024-2025 fiyatları | Vakıf üniversitelerin yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? En ucuz ve en pahalı bölümler...

Özel üniversite ücretleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak merakla araştırılıyor. Sınav sonuçları bu yıl 16 Temmuz'da açıklandı. Gözler tercih dönemine çevrilirken listesine özel üniversiteleri de eklemek isteyen adaylar güncel özel üniversite ücretlerini öğrenmek istiyor. Peki En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri?

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Özel üniversitelerin 2024-2025 fiyatları | Vakıf üniversitelerin yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? En ucuz ve en pahalı bölümler...

VAKIF ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

İstanbul'da bulunan vakıf üniversitelerinin 2024-2025 akademik yılı ücretleri henüz açıklanmadı.

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Özel üniversitelerin 2024-2025 fiyatları | Vakıf üniversitelerin yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? En ucuz ve en pahalı bölümler...

2023-2024 YILI ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI

İşte sosyal medyada paylaşılan bazı özel üniversitelerin 2023-2024 öğretim yılı ücretleri:

Sabancı Üniversitesi: Tüm lisans ve Temel Geliştirme Yılı (Hazırlık Dil Eğitimi) programlarında %10 KDV dahil 510.000 TL

Koç Üniversitesi: Tıp Fakültesi dışındaki programlarda KDV dahil 520.000 TL, Tıp Fakültesi için yarı burslu KDV dahil 358.000 TL, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dahil 520.000 TL

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Özel üniversitelerin 2024-2025 fiyatları | Vakıf üniversitelerin yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? En ucuz ve en pahalı bölümler...

Özyeğin Üniversitesi: İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi öğretim ücreti 475.000 TL, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi için öğretim ücreti 340.000 TL.

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Özel üniversitelerin 2024-2025 fiyatları | Vakıf üniversitelerin yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? En ucuz ve en pahalı bölümler...

Bilkent Üniversitesi: Tüm bölüm ve programlarda %10 KDV dahil 300.000 TL

Doğuş Üniversitesi: Psikoloji 363.636 TL, Hukuk Fakültesi %50 indirimli 109.091 TL, Yazılım Mühendisliği %50 indirimli 157.576 TL (KDV Hariç)