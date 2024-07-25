25 Temmuz 2024, Perşembe
2024 YKS TYT 2 yıllık bölümler ve üniversite taban puanları kaçtır? YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan 2024 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 16 Temmuz Salı günü açıklanacak. Bu süreçte adaylar, 2 yıllık bölümler için YKS taban puanlarını yakından izliyor. Peki, bu yıl YKS için geçerli bir baraj puanı var mı ve eğer varsa, ne kadar?
Giriş: 25.07.2024 08:20 Güncelleme: 25.07.2024 08:21
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