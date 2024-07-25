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2024 YKS TYT 2 yıllık bölümler ve üniversite taban puanları kaçtır? YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan 2024 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 16 Temmuz Salı günü açıklanacak. Bu süreçte adaylar, 2 yıllık bölümler için YKS taban puanlarını yakından izliyor. Peki, bu yıl YKS için geçerli bir baraj puanı var mı ve eğer varsa, ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 08:20 Güncelleme: 25.07.2024 08:21
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2024 YKS TYT 2 yıllık bölümler ve üniversite taban puanları kaçtır? YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Tercih dönemi yaklaşırken, TYT puanını kullanarak tercih yapmayı planlayan adaylar araştırmalarını hızlandırdı. İstedikleri bölümleri ve okulları belirlemek isteyen adaylar, "En iyi 2 yıllık bölümler neler, hangi kriterlere göre alım yapıyorlar ve hangi bölümlerin geleceği parlak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2024 YKS TYT ile 2 yıllık bölümlerin detaylı listesi ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenler!

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2024 YKS TYT 2 yıllık bölümler ve üniversite taban puanları kaçtır? YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır?

2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI 2024

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu 8 Haziran tarihinde gerçekleşti. Sadece TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor.

İşte, 2 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları:

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2024 YKS TYT 2 yıllık bölümler ve üniversite taban puanları kaçtır? YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır?

2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ambalaj Tasarımı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Arıcılık
Aşçılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Atık Yönetimi
Avcılık ve Yaban Hayatı
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basın ve Yayıncılık
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bitki Koruma
Biyokimya
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Boya Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çini Sanatı ve Tasarımı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

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2024 YKS TYT 2 yıllık bölümler ve üniversite taban puanları kaçtır? YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır?

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Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
Dış Ticaret
Dijital Fabrika Teknolojileri
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Fizyoterapi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletme
Geoteknik
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Harita ve Kadastro
Hava Lojistiği
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İç Mekan Tasarımı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İkram Hizmetleri
İlahiyat (Önlisans)
İlk ve Acil Yardım
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
İnşaat Teknolojisi
İnternet ve Ağ Teknolojileri
İş Makineleri Operatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş ve Uğraşı Terapisi
İşletme Yönetimi

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2024 YKS TYT 2 yıllık bölümler ve üniversite taban puanları kaçtır? YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır?

Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kooperatifçilik
Kozmetik Teknolojisi
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kültürel Miras ve Turizm
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Lojistik
Maden Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Maliye
Mantarcılık
Marina ve Yat İşletmeciliği
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mekatronik
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Mermer Teknolojisi
Metalurji
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Moda Tasarımı
Moda Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
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Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Tıp Teknikleri