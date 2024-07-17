LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman? Lise tercihleri hangi tarihte açıklanacak? İşte MEB LGS tercih sonuç sorgulama

LGS tercih sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamalara çevirdi. MEB tarafından yapılan duyuruya göre, LGS 1. tercih başvuruları 17 Temmuz tarihinde sona erecek. Yerleştirmeler, merkezi ve yerel olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak. Peki, LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve erken açıklanma ihtimali var mı? İşte, LGS tercih sonuçları tarihi ve detaylar...