LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman? Lise tercihleri hangi tarihte açıklanacak? İşte MEB LGS tercih sonuç sorgulama
LGS tercih ve yerleştirme sonuçları 2024, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Liselere yerleşmeyi bekleyen adaylar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından tercih maratonuna katıldı. İlk tercihler 28 Haziran'da başlayıp 17 Temmuz'da sona erdi. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi tercih sonuçları, Temmuz sonunda MEB tarafından ilan edilecek. Peki LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman?
ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024
06:56
Güncelleme: 17.07.2024
06:56
LGS tercih sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamalara çevirdi. MEB tarafından yapılan duyuruya göre, LGS 1. tercih başvuruları 17 Temmuz tarihinde sona erecek. Yerleştirmeler, merkezi ve yerel olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak. Peki, LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve erken açıklanma ihtimali var mı? İşte, LGS tercih sonuçları tarihi ve detaylar...
LGS Tercih Sonuçları İçin Tarih Belli Oldu: Heyecan 22 Temmuz'da Sona Eriyor!
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre, LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.
LGS Tercihleri Ne Zaman Sona Erecek?
28 Haziran'da başlayan LGS tercihleri, 17 Temmuz'da sona erecek. Depremzede öğrenciler için pozitif ayrımcılık yapılan yerleştirme süreciyle birlikte, merkezi sınavla öğrenci alan özel okulların tercih süreci de 16 Temmuz'da tamamlanacak.
LGS Tercihleri Nasıl Yapılacak?
LGS kapsamında merkezi yerleştirme;
📌Fen liseleri
📌Sosyal bilimler liseleri
📌Proje okulları
📌Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları için, merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre ve öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yapılacak.
Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden en fazla 10 okul tercih edebilecekler. Yerleştirmeler, belirlenen kontenjanlar ve puan üstünlüğü göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek.
Merkezi sınav puanlarının eşit olması halinde ise sırasıyla şu kriterler göz önünde bulundurulacak:
📌Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü
📌8, 7 ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü
📌sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı
📌Tercih önceliği
📌Öğrencinin doğum tarihi (Yaşı küçük olana öncelik)