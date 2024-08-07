Okullar ne zaman açılıyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvimi...

Yeni eğitim-öğretim yılı için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim döneminde okulların ne zaman açılacağı, veliler ve öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okul açılış günü belirlendi. Ayrıca ara tatil, 15 tatil ve yaz tatili başlangıç tarihleri de duyuruldu. Son dakika gelişmelerine göre, MEB'den yaz tatili süresinin kısaltılacağına dair iddialara ilişkin açıklama yapıldı.