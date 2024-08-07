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Haberler Galeri Okullar ne zaman açılıyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvimi...

Okullar ne zaman açılıyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvimi...

Yeni eğitim-öğretim yılı için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim döneminde okulların ne zaman açılacağı, veliler ve öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okul açılış günü belirlendi. Ayrıca ara tatil, 15 tatil ve yaz tatili başlangıç tarihleri de duyuruldu. Son dakika gelişmelerine göre, MEB'den yaz tatili süresinin kısaltılacağına dair iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Giriş Tarihi: 07.08.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:33
Okullar ne zaman açılıyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvimi...

Yeni eğitim-öğretim yılı için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim döneminde okulların ne zaman açılacağı, veliler ve öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okul açılış günü belirlendi. Ayrıca ara tatil, 15 tatil ve yaz tatili başlangıç tarihleri de duyuruldu. Son dakika gelişmelerine göre, MEB'den yaz tatili süresinin kısaltılacağına dair iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Okullar ne zaman açılıyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvimi...

Yaz Tatili Kısaldı mı? MEB'den Açıklama

Son günlerde sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde dolaşan yaz tatili süresinin kısaltılacağına dair iddialar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama geldi. Bakanlık, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren 20 gün kısaltılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, böyle bir kararın ya da açıklamanın olmadığının altı çizildi.

Okullar ne zaman açılıyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvimi...

Okullar Ne Zaman Açılacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için okulların açılış tarihi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklamasına göre, okullar 9 Eylül'de kapılarını öğrencilere açacak.

Okullar ne zaman açılıyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvimi...

İlk Ara Tatil Ne Zaman?

2024-2025 eğitim yılının birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler ve öğretmenler, bu tarihlerde kısa bir mola verecek.

15 Tatil Ne Zaman?

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Bu süre zarfında öğrenciler, iki haftalık bir tatil yapma fırsatı bulacak.

Okullar ne zaman açılıyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvimi...

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihlerde kısa bir tatil yaparak dinlenme fırsatı bulacaklar.

Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?

2025 yaz tatili, 20 Haziran'da karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. Öğrenciler, yoğun bir eğitim-öğretim yılının ardından yaz tatiline çıkacaklar.