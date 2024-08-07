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Haberler Galeri AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...

AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...

Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 öğretim yılı için sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihlerine ilişkin bilgileri duyurdu. Mezunlar ve devam eden öğrenciler, lisans ve önlisans programlarına e-devlet şifresiyle aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yaptırabilecek. Peki AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:43
AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...

AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi, yükseköğrenim programlarından mezun veya halen devam eden öğrenciler için sunduğu bu fırsatın kayıt tarihlerini duyurdu. Adaylar, sınavsız ikinci üniversite başvurusu için takvimi yakından takip ediyor. Peki, AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detayları...

AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...

AÖF Sınavsız İkinci Üniversite Kayıt Tarihleri Belli Oldu

Anadolu Üniversitesi'nin sunduğu sınavsız ikinci üniversite fırsatı için çevrimiçi başvuru ve kayıt süreci başladı. İşte detaylar:

AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...

Kayıt Tarihleri

Başlangıç Tarihi: 16 Temmuz 2024, Salı, saat 10:00

Son Başvuru Tarihi: 18 Ekim 2024, Cuma, saat 17:00

AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...

Kayıt Nasıl Yapılır?

Adaylar, lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ise sadece ön lisans programlarına başvurabilir. Kayıt işlemleri, e-devlet şifresi ile aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılmalıdır.

Öğrenim bilgileri YÖKSİS sisteminde güncel olmayan adaylar, bilgilerini güncellemek için mezun oldukları veya kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına başvurmalıdır.

AÖF ÇEVRİMİÇİ KAYIT EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...

Kayıt İşlemleri ve Onay

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların Öğretim Giderini ödemeleri ve başvuru sayfasından onay vermeleri gerekmektedir. Engelli, şehit ve gazi yakınları hariç, ödeme yaptıktan sonra onay vermeyen adayların kayıtları tamamlanmaz.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!