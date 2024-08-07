07 Ağustos 2024, Çarşamba
AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...
Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 öğretim yılı için sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihlerine ilişkin bilgileri duyurdu. Mezunlar ve devam eden öğrenciler, lisans ve önlisans programlarına e-devlet şifresiyle aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yaptırabilecek. Peki AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:43