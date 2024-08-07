AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...

AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi, yükseköğrenim programlarından mezun veya halen devam eden öğrenciler için sunduğu bu fırsatın kayıt tarihlerini duyurdu. Adaylar, sınavsız ikinci üniversite başvurusu için takvimi yakından takip ediyor. Peki, AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detayları...