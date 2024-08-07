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Haberler Galeri EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?

EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024'e katılan adaylar, büyük bir merakla tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli kontenjanlarına yerleşebilmek için sabırsızlıkla bekleyen adaylar, kura usulü yapılacak yerleştirme sürecinin başlamasını dört gözle takip ediyor.

Giriş Tarihi: 07.08.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 06:26
EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar tercih kılavuzunu beklemeye koyuldu. Kamu kurumlarında görev almayı hayal edenler, EKPSS tercih sürecinin nasıl ve ne zaman başlayacağını öğrenmek için yoğun bir araştırma yapıyor.

EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?

EKPSS Tercihleri İçin Bekleyiş Sürüyor

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024 tercih takvimi henüz netleşmiş değil. ÖSYM'nin yayımlayacağı ikinci tercih kılavuzu ile tarihler belli olacak.

EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?

Önceki yıllarda, sonuçların açıklanmasından sonra bir iki hafta içinde tercih süreci başlıyordu. Bu yıl da benzer bir zaman diliminde başlaması bekleniyor.

EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?

Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

EKPSS'den elde edilen puanlar ve kura yöntemiyle yapılacak yerleştirme işlemleri için ÖSYM, resmi internet sitesinde bir tercih kılavuzu paylaşacak. Kılavuz açıklandığında, detayları sizlerle paylaşacağız.

EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?

EKPSS Taban Puanları Belli Oldu mu?

ÖSYM, 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına dair en düşük ve en yüksek puanları açıkladı. Bu puanlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerine göre değişiklik gösteriyor. En son yapılan atamalardaki taban puanlara aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.