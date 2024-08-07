EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?

EKPSS Taban Puanları Belli Oldu mu?

ÖSYM, 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına dair en düşük ve en yüksek puanları açıkladı. Bu puanlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerine göre değişiklik gösteriyor. En son yapılan atamalardaki taban puanlara aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.