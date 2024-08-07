07 Ağustos 2024, Çarşamba
EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024'e katılan adaylar, büyük bir merakla tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli kontenjanlarına yerleşebilmek için sabırsızlıkla bekleyen adaylar, kura usulü yapılacak yerleştirme sürecinin başlamasını dört gözle takip ediyor.
Giriş Tarihi: 07.08.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 06:26