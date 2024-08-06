MEB’den açıklama çabucak geldi: Ders saati sayısı 4’e mi iniyor? İlkokul, 5.6.7.8.9.10.11 ve 12.sınıflar...

Eğitim sistemimizde köklü değişiklikler hızla ilerliyor ve bu reformlar, öğrenci ve öğretmenleri yakından ilgilendiriyor. Yeni dönemde, ders içeriklerinden öğretim yöntemlerine kadar birçok yenilik sunan bu reformlar, eğitim sisteminde önemli bir dönüşüm yaratıyor. Peki, öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılında nasıl bir müfredatla karşılaşacak? İşte, bu sorunun yanıtını ve detayları içeren gelişmeler...