06 Ağustos 2024, Salı
MEB'den açıklama çabucak geldi: Ders saati sayısı 4'e mi iniyor? İlkokul, 5.6.7.8.9.10.11 ve 12.sınıflar...
Son yıllarda Türkiye eğitim sisteminde önemli değişiklikler yaşanırken, gündemi son günlerde meşgul eden konu ders saati sayılarının azaltılması oldu. Hem öğrenciler hem de eğitimciler tarafından yakından takip edilen bu olası değişiklik, eğitim sisteminde köklü bir dönüşümün habercisi olabilir. Peki, okullarda ders saatleri gerçekten kısalacak mı? Bu iddiaların doğruluk payı nedir? İşte merak edilen bu sorunun cevabı...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 08:31