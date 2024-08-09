KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi kaç gün uzatıldı? Ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM LİSE GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024

ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular tamamlandı, şimdi ise geç başvuru süreci başlıyor. Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya sınav geçerlilik süresi içinde mezun olacak adayların katılım sağlayacağı bu sınav için geç başvuru ücreti ve sınav tarihi merakla bekleniyor. Peki, KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar ve sınav ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...