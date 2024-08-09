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Haberler Galeri KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi kaç gün uzatıldı? Ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM LİSE GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024

KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi kaç gün uzatıldı? Ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM LİSE GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024

KPSS Ortaöğretim 2024 geç başvuru tarihleri uzatıldı. 18-30 Temmuz tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlayamayan adaylar, geç başvuru tarihlerine odaklanmış durumda. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, Eylül ayında gerçekleştirilecek sınavın geç başvuru tarihleri ve ücret detayları da yer aldı. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için geç başvurular ne zaman yapılacak ve ücreti ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:11
KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi kaç gün uzatıldı? Ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM LİSE GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024

ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular tamamlandı, şimdi ise geç başvuru süreci başlıyor. Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya sınav geçerlilik süresi içinde mezun olacak adayların katılım sağlayacağı bu sınav için geç başvuru ücreti ve sınav tarihi merakla bekleniyor. Peki, KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar ve sınav ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi kaç gün uzatıldı? Ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM LİSE GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024

KPSS Ortaöğretim Geç Başvuru Süresi Uzatıldı

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı için geç başvuru süresi, kurumlar arası sistem entegrasyonunda yaşanan güncelleme sorunları nedeniyle uzatıldı. Sınav başvurularında yaşanan kesintiler nedeniyle geç başvuru işlemleri 12 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar devam edecek.

Başvuru İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar

Kurumlar arası sistem entegrasyonundaki teknik güncellemeler nedeniyle başvuru işlemlerinde kesintiler meydana geldi. Bu durum, adayların geç başvuru sürelerini kaçırmalarına yol açtı.

Geç başvuru süresinin uzatılması kararı, adayların mağduriyetini gidermek ve tüm başvuruları kabul edebilmek amacıyla alındı. Daha önce sınav başvurularını tamamlayan adayların yeniden başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor.

KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi kaç gün uzatıldı? Ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM LİSE GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024

Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?

KPSS Ortaöğretim sınavının geç başvuru ücreti, standart ücretin yüzde 50 artırımlı haliyle 525 TL olarak belirlenmiş durumda. Adayların bu ücreti ödeyerek geç başvuru sürecinden yararlanabilecekleri belirtiliyor.

KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi kaç gün uzatıldı? Ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM LİSE GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024

Sınav ve Sonuç Tarihleri

KPSS Ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024'te ilan edilecek. Adaylar, bu tarihlerde yapılacak sınav ve sonuç açıklamaları için hazırlıklarını tamamlamalı.

KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi kaç gün uzatıldı? Ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM LİSE GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024

Geç Başvuru Nasıl Yapılır?

Lise mezunu adaylar, KPSS Ortaöğretim geç başvurusunu elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapılabilir.

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