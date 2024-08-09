09 Ağustos 2024, Cuma
KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi kaç gün uzatıldı? Ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM LİSE GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024
KPSS Ortaöğretim 2024 geç başvuru tarihleri uzatıldı. 18-30 Temmuz tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlayamayan adaylar, geç başvuru tarihlerine odaklanmış durumda. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, Eylül ayında gerçekleştirilecek sınavın geç başvuru tarihleri ve ücret detayları da yer aldı. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için geç başvurular ne zaman yapılacak ve ücreti ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:11