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Haberler Galeri AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav sonuçlarına geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının ardından, adaylar sonuç takvimine odaklandı. 20-21 Temmuz tarihlerinde üç oturumda yapılan sınavın sonuçları, merakla bekleniyor. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce aday, Açık Lise sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:05
AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları, 2024 yılı için merakla bekleniyor. 20-21 Temmuz tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Açık lise öğrencileri, sonuçların ne zaman duyurulacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, 3. Dönem AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2024 AÖL sınav sonuçlarını sorgulama ile ilgili detaylar...

AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL'de Gözler Sonuçlarda! 3. Dönem Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri heyecanla sınav sonuçlarını bekliyor. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde tamamlanmıştı. Ağustos ayına girilmesiyle birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı açıklamaya çevrildi.

AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar 14 Ağustos'ta Bekleniyor

AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının 14 Ağustos günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?

Açık Lise sınav sonuçları, Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesi "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden duyurulacak. Öğrenciler, sonuçlara öğrenci numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecek.

AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Doğru cevap sayısının soru sayısına bölünüp 100 ile çarpılmasıyla sınav puanı hesaplanacak. Yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmayacak. Puanlar en yakın tam sayıya yuvarlanacak.