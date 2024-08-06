06 Ağustos 2024, Salı
AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖL 3. dönem sınav sonuçlarına geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının ardından, adaylar sonuç takvimine odaklandı. 20-21 Temmuz tarihlerinde üç oturumda yapılan sınavın sonuçları, merakla bekleniyor. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce aday, Açık Lise sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor.
Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:05