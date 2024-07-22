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MEB LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2024! LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ilk tercih döneminin sona ermesiyle birlikte, öğrenci ve velilerin gündeminde şimdi de 2. tercih tarihleri yer alıyor. 17 Haziran'da tamamlanan ilk tercih sürecinin ardından, henüz bir liseye yerleşemeyen veya yerleştirildiği liseden memnun olmayan öğrenciler için ikinci bir şans daha sunulacak. 2024 LGS ek yerleştirme ve ikinci tercih döneminin ne zaman başlayacağı, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla beklenmekte. İşte 2024 LGS 2. tercih sürecine dair tüm önemli bilgiler ve tarihler...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 10:18
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MEB LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2024! LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirildi. Sonuçların 28 Haziran'da açıklanmasının ardından, tercihler aynı gün alınmaya başlandı. İlk tercih döneminin sona ermesiyle, herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için gözler LGS 2. tercih dönemine çevrildi. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak?

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MEB LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2024! LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?

Milyonlarca öğrenci ve ailesinin merakla beklediği LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercih sonuçlarının 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

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MEB LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2024! LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?

Tercihler Sona Erdi, Sonuçlar Bekleniyor

28 Haziran'da başlayan LGS tercih başvuruları 17 Temmuz itibarıyla sona erdi. Öğrenciler, tercih ettikleri liselere yerleşmek için heyecanla bekleyişe geçti. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 22 Temmuz 2024 tarihinde "https://www.meb.gov.tr/" adresinden ilan edilecek.

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MEB LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2024! LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?

LGS 2. Tercihler Ne Zaman?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar için 2. nakil dönemi başlayacak. LGS 2. tercih tarihleri 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Öğrenciler, bu tarihler arasında 2. tercihlerini yapabilecekler.

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MEB LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2024! LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?

LGS Tercih ve Yerleştirme Takvimi

LGS tercih ve yerleştirme süreci kapsamında önemli tarihler şöyle:

28 Haziran 2024: Merkezi Sınav Puanlarının ve Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran - 16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri, Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemleri ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran - 17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması