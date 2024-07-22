MEB LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2024! LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ilk tercih döneminin sona ermesiyle birlikte, öğrenci ve velilerin gündeminde şimdi de 2. tercih tarihleri yer alıyor. 17 Haziran'da tamamlanan ilk tercih sürecinin ardından, henüz bir liseye yerleşemeyen veya yerleştirildiği liseden memnun olmayan öğrenciler için ikinci bir şans daha sunulacak. 2024 LGS ek yerleştirme ve ikinci tercih döneminin ne zaman başlayacağı, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla beklenmekte. İşte 2024 LGS 2. tercih sürecine dair tüm önemli bilgiler ve tarihler...