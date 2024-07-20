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KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? 2024 KPSS Alan Bilgisi Öğrenci yorumları: X (Twitter) | Hukuk, İktisat, Maliye Testleri nasıldı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024, adaylar arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Twitter başta olmak üzere birçok platformda, KPSS sorularının zorluk derecesi ve oturum yorumları gündemde. Özellikle KPSS Alan Bilgisi testine yönelik yapılan yorumlar, sınavın zorluk seviyesine dair önemli ipuçları sunuyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı zor muydu, kolay mıydı? 1. ve 2. oturum yorumları nasıl? İşte KPSS 2024 Alan Bilgisi sınavı hakkında öğrenci yorumları...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 12:14 Güncelleme: 20.07.2024 12:14
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KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? 2024 KPSS Alan Bilgisi Öğrenci yorumları: X Twitter | Hukuk, İktisat, Maliye Testleri nasıldı?

KPSS 2024'ün ardından, sınavın değerlendirmeleri ve aday yorumları sosyal medyada geniş bir ilgiyle karşılandı. Özellikle Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında, adaylar sınavın zorluk derecesi ve soru kalitesi hakkında görüşlerini paylaşarak tartışmalar başlattı. İşte, sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar ve değerlendirmeler...

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KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? 2024 KPSS Alan Bilgisi Öğrenci yorumları: X Twitter | Hukuk, İktisat, Maliye Testleri nasıldı?

KPSS Alan Bilgisi Sınavı Sona Erdi, Sosyal Medya Çalkalandı!

KPSS 2024 Alan Bilgisi sınavının ilk gün oturumları sona ererken, adaylar sınavın zorluk derecesini ve soru kalitesini sosyal medyada tartışmaya başladı. Twitter başta olmak üzere pek çok platformda yorumlar havada uçuşuyor.

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KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? 2024 KPSS Alan Bilgisi Öğrenci yorumları: X Twitter | Hukuk, İktisat, Maliye Testleri nasıldı?

Adaylar Sınavı Masaya Yatırdı

KPSS, her yıl olduğu gibi bu yıl da adaylar için büyük önem taşıyor. Sınavın ardından sosyal medya platformları, öğrencilerin sınav deneyimlerini paylaştıkları ve görüş alışverişinde bulundukları bir platforma dönüştü. Özellikle Twitter'da #KPSS2024 etiketi altında paylaşılan mesajlarda, sınavın zorluk derecesi ve soru yapıları en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

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KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? 2024 KPSS Alan Bilgisi Öğrenci yorumları: X Twitter | Hukuk, İktisat, Maliye Testleri nasıldı?

İkinci Gün Sınavı 21 Temmuz'da

KPSS Alan Bilgisi sınavının ikinci gün oturumu 21 Temmuz saat 10:15'te başlayacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik derslerini kapsayan bu oturum 160 dakika sürecek. Engelli adaylara ise 30 dakika ek süre tanınacak. Sınavlar, her biri 40 sorudan oluşan çoktan seçmeli testlerden oluşacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50 dakika süre verilecek.

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KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? 2024 KPSS Alan Bilgisi Öğrenci yorumları: X Twitter | Hukuk, İktisat, Maliye Testleri nasıldı?

Sonuçlar 23 Ağustos'ta

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekler.