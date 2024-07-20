KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? 2024 KPSS Alan Bilgisi Öğrenci yorumları: X (Twitter) | Hukuk, İktisat, Maliye Testleri nasıldı?

Adaylar Sınavı Masaya Yatırdı

KPSS, her yıl olduğu gibi bu yıl da adaylar için büyük önem taşıyor. Sınavın ardından sosyal medya platformları, öğrencilerin sınav deneyimlerini paylaştıkları ve görüş alışverişinde bulundukları bir platforma dönüştü. Özellikle Twitter'da #KPSS2024 etiketi altında paylaşılan mesajlarda, sınavın zorluk derecesi ve soru yapıları en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.