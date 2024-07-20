20 Temmuz 2024, Cumartesi
KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? 2024 KPSS Alan Bilgisi Öğrenci yorumları: X (Twitter) | Hukuk, İktisat, Maliye Testleri nasıldı?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024, adaylar arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Twitter başta olmak üzere birçok platformda, KPSS sorularının zorluk derecesi ve oturum yorumları gündemde. Özellikle KPSS Alan Bilgisi testine yönelik yapılan yorumlar, sınavın zorluk seviyesine dair önemli ipuçları sunuyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı zor muydu, kolay mıydı? 1. ve 2. oturum yorumları nasıl? İşte KPSS 2024 Alan Bilgisi sınavı hakkında öğrenci yorumları...
Giriş: 20.07.2024 12:14 Güncelleme: 20.07.2024 12:14
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