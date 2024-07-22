22 Temmuz LGS tercih yerleştirme sonucu e-okul - meb.gov tr'de - LGS tercih yerleştirme sonuçları nereden bakılıyor?

22 Temmuz LGS tercih sonucu e-okul - meb.gov tr'de: 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci tamamlanarak, sonuçlar bugün büyük bir beklenti içinde bekleyen öğrenci ve aileleri için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Bu önemli an, öğrencilerin eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açacak. LGS tercih sonuçları, MEB'in resmi web sitesi meb.gov.tr üzerinden duyuruldu. Öğrenciler, kendi T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile sisteme giriş yaparak, hangi liselere yerleştirildiklerini öğrenebilirler. Bu süreç, hem öğrenciler hem de veliler için heyecanlı ve önemli bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor.