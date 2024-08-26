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ÖSYM Üniversitelere mazeret kayıtları başladı mı, son tarih ne zaman? YKS 2024 mazeret kayıt ekranı e-Devlet

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını tamamlayamayan adaylar için önemli bir kolaylık sağladı. 26 Ağustos'tan itibaren, mazeretleri nedeniyle kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen öğrencilere ek bir şans tanındı. Bu yeni düzenleme, kayıt sürecini kaçıran adaylara büyük bir fırsat sunarak üniversite eğitimine başlama şansı veriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 18:45
YKS 2024 mazeret kayıt ekranı e-Devlet | ÖSYM Üniversitelere mazeret kayıtları başladı mı, son tarih ne zaman?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını tamamlayamayan adaylar için önemli bir düzenleme yaptı. Sağlık sorunları veya diğer beklenmedik nedenlerle kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen öğrencilere, 26 Ağustos'tan itibaren mazeret kayıtları yapma imkanı tanındı. Bu yeni uygulama, kayıt sürecini kaçıran adaylar için büyük bir fırsat sunarak, üniversite eğitimine başlama şansı vermekte. Peki, bu mazeret kayıtları ne zaman başlayıp sona erecek?

YKS 2024 mazeret kayıt ekranı e-Devlet | ÖSYM Üniversitelere mazeret kayıtları başladı mı, son tarih ne zaman?

Üniversite Kayıtları İçin Yeni Fırsat: Mazeret Kayıtları Başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını zamanında yapamayan adaylar için önemli bir düzenleme yaptı. Mazeretleri nedeniyle kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen öğrencilere yeni bir şans tanındı.

YKS 2024 mazeret kayıt ekranı e-Devlet | ÖSYM Üniversitelere mazeret kayıtları başladı mı, son tarih ne zaman?

Mazeret Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

YÖK'ün açıklamasına göre, 26 Ağustos'tan itibaren mazereti olan adaylar üniversite kayıtlarını yapabilecek. Bu düzenleme, sağlık sorunları veya diğer beklenmedik durumlar nedeniyle kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler için büyük bir fırsat sunuyor.

Üniversite kayıtları başladığında başvuru ekranı haberimize eklenecektir.

YKS 2024 mazeret kayıt ekranı e-Devlet | ÖSYM Üniversitelere mazeret kayıtları başladı mı, son tarih ne zaman?

Kayıt Süreci Ne Zaman Bitecek?

Mazeret kayıtları 2 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar üniversiteye kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar, belirtilen tarihler arasında ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuruda bulunarak kayıtlarını tamamlayabilecekler.

YKS 2024 mazeret kayıt ekranı e-Devlet | ÖSYM Üniversitelere mazeret kayıtları başladı mı, son tarih ne zaman?

Ancak, 2 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen adaylar için ek bir süre verilmeyecek.