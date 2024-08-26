26 Ağustos 2024, Pazartesi
ÖSYM Üniversitelere mazeret kayıtları başladı mı, son tarih ne zaman? YKS 2024 mazeret kayıt ekranı e-Devlet
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını tamamlayamayan adaylar için önemli bir kolaylık sağladı. 26 Ağustos'tan itibaren, mazeretleri nedeniyle kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen öğrencilere ek bir şans tanındı. Bu yeni düzenleme, kayıt sürecini kaçıran adaylara büyük bir fırsat sunarak üniversite eğitimine başlama şansı veriyor.
Giriş Tarihi: 26.08.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 18:45