ÖSYM Üniversitelere mazeret kayıtları başladı mı, son tarih ne zaman? YKS 2024 mazeret kayıt ekranı e-Devlet

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını tamamlayamayan adaylar için önemli bir düzenleme yaptı. Sağlık sorunları veya diğer beklenmedik nedenlerle kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen öğrencilere, 26 Ağustos'tan itibaren mazeret kayıtları yapma imkanı tanındı. Bu yeni uygulama, kayıt sürecini kaçıran adaylar için büyük bir fırsat sunarak, üniversite eğitimine başlama şansı vermekte. Peki, bu mazeret kayıtları ne zaman başlayıp sona erecek?