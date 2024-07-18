KPSS Lise Başvuru EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde? Başvuru ücreti ne kadar?

Lise mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı, her iki yılda bir organize ediliyor ve bu yıl Türkiye genelinde yeniden yapılacak. Geçen yıl yapılmayan sınavın ardından, 2024 KPSS Ortaöğretim başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Lisans KPSS başvuru sürecinin tamamlanması ve Ön Lisans KPSS başvurularının sona ermesinin ardından, gözler şimdi Ortaöğretim KPSS başvuru tarihine çevrildi.