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KPSS Lise Başvuru EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde? Başvuru ücreti ne kadar?

Lise mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı, her iki yılda bir organize ediliyor ve bu yıl Türkiye genelinde yeniden yapılacak. Geçen yıl yapılmayan sınavın ardından, 2024 KPSS Ortaöğretim başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Lisans KPSS başvuru sürecinin tamamlanması ve Ön Lisans KPSS başvurularının sona ermesinin ardından, gözler şimdi Ortaöğretim KPSS başvuru tarihine çevrildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 09:15 Güncelleme: 18.07.2024 10:06
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KPSS Lise Başvuru EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde? Başvuru ücreti ne kadar?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen lise mezunu adayların gözü kulağı ÖSYM takviminde! 2024 yılı Ortaöğretim KPSS başvuru tarihlerini merakla bekleyen adaylar, sınav hazırlıklarını tamamlamak ve başvurularını zamanında gerçekleştirmek için ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim 2024 başvuru ücreti ne kadar?

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KPSS Lise Başvuru EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde? Başvuru ücreti ne kadar?

2024 Lise KPSS Başvuruları Başladı!

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS Ortaöğretim Sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim Sınavı'na başvurular 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. DHBT başvuruları ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. DHBT'ye girecek adayların 15 Eylül'deki KPSS Ortaöğretim Sınavına da girmeleri zorunlu.

Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 10:00'dan itibaren yapabilecekler.

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KPSS Lise Başvuru EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde? Başvuru ücreti ne kadar?

Lise KPSS Başvurular Ne Zaman?

ÖSYM'nin yayımladığı 2024 KPSS takvimine göre, Ortaöğretim KPSS başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. Adayların başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapmaları gerekiyor.

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KPSS Lise Başvuru EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde? Başvuru ücreti ne kadar?

Lise KPSS Sınavı Ne Zaman?

KPSS Ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini sınav tarihinden birkaç gün önce ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

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KPSS Lise Başvuru EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde? Başvuru ücreti ne kadar?

Lise KPSS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına yine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle erişim sağlayabilecek.