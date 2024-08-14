LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...

LGS 3. Nakil Başvuruları Bitti Mi?

Öğrenciler, boş kalan kontenjanlar için 6 ile 14 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Bu süreçte hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurarak şanslarını bir kez daha deneyecekler.