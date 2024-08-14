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Haberler Galeri LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...

LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan üçüncü nakil başvuruları 6 Ağustos 2024'te başlamıştı. Boş kontenjanlar için il ve ilçe yerleştirme komisyonlarının değerlendirmeleri alınacak. Lise yerleştirme süreci bu sonuçlarla birlikte sona erecek. Peki, LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler tamamlandı mı? İşte detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 06:19
LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...

LGS yerleştirme sürecinde sona yaklaşılıyor. 5 Ağustos'ta açıklanan ikinci nakil sonuçlarının ardından, boş kalan kontenjanlar için yeni yerleştirme başvuruları başladı. 14 Ağustos'ta tercihler tamamlanacak ve sonuçlar açıklanacak. LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte detaylar.

LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...

LGS 3. Nakil Tercih İşlemleri Başlıyor: Son Şans!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, yerleşemeyen öğrenciler için 6 Ağustos'ta başlayan 3. nakil süreci sona eriyor.

LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...

LGS 3. Nakil Başvuruları Bitti Mi?

Öğrenciler, boş kalan kontenjanlar için 6 ile 14 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Bu süreçte hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurarak şanslarını bir kez daha deneyecekler.

LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...

Son Nakil Dönemi: Hangi Öğrenciler Başvurabilir?

3. nakil tercih dönemi, özellikle daha önceki nakil süreçlerinde yerleşemeyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu dönemde başvurular, yalnızca boş kalan kontenjanlar için alınacak. Öğrenciler, il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları aracılığıyla tercihlerini yaparak, yerleştirme sürecine dahil olabilecekler.

LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...

Yerleştirme Süreci Ne Zaman Tamamlanacak?

LGS yerleştirme süreci, 16 Ağustos'ta son bulacak. Bu tarihten itibaren öğrenciler, yerleştikleri okullara kesin kayıt işlemlerini başlatabilecekler. Yerleştirmenin ardından, kayıt süreciyle ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak.