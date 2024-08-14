14 Ağustos 2024, Çarşamba
LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan üçüncü nakil başvuruları 6 Ağustos 2024'te başlamıştı. Boş kontenjanlar için il ve ilçe yerleştirme komisyonlarının değerlendirmeleri alınacak. Lise yerleştirme süreci bu sonuçlarla birlikte sona erecek. Peki, LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler tamamlandı mı? İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 14.08.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 06:19