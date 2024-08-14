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DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS kontenjanları, başarı sıralaması belli oldu mu? Dikey Geçiş tercihleri nasıl yapılacak, kaç hak var?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar taban puanlar ve kontenjanlar konusunda bilgi edinmeye çalışıyor. 30 Haziran'da gerçekleşen sınavın ardından, ÖSYM'nin belirleyeceği takvim doğrultusunda tercihler yapılacak. Adayların puanları, sayısal ve sözel standart puanlar ile ön lisans başarı puanları (ÖBP) üzerinden hesaplanacak. DGS 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:21
DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS kontenjanları, başarı sıralaması belli oldu mu?

30 Haziran 2024'te gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, taban puanlar ve kontenjanlar merakla bekleniyor. ÖSYM, sınav değerlendirme işlemlerini tamamladıktan sonra adaylara sonuçları ilan edecek. Sınav zorluk derecesine bağlı olarak değişebilen DGS taban puanları ve kontenjanlar henüz belli olmadı. Öğrenciler, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi bekliyor.

DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS kontenjanları, başarı sıralaması belli oldu mu?

DGS 2024 Taban Puanları Henüz Açıklanmadı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonuçları merakla beklenirken, taban puanları henüz belli olmadı. Taban puanlar, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek. Adaylar, geçtiğimiz yıllarda açıklanan DGS taban puanlarını inceleyerek fikir edinebilirler.

DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS kontenjanları, başarı sıralaması belli oldu mu?

DGS 2023 Taban ve Tavan Puanları

Geçmiş yılların DGS taban ve tavan puanlarına ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden bu bilgilere erişebilirler. Özellikle 2023 yılına ait puanlar, adaylar için referans niteliğinde olabilir.

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DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS kontenjanları, başarı sıralaması belli oldu mu?

DGS Kontenjanları Kılavuzla Açıklanacak

DGS 2024 kontenjanları, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak. Adaylar, bu kılavuz üzerinden kontenjanları inceleyerek tercihlerini oluşturabilecekler.

DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS kontenjanları, başarı sıralaması belli oldu mu?

DGS Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?

DGS puanlarını öğrenen adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan www.osym.gov.tr adresinden yapacaklar. Tercih süresi boyunca yayımlanacak olan Tercih Kılavuzu, adaylara yol gösterecek.