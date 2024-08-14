14 Ağustos 2024, Çarşamba
DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS kontenjanları, başarı sıralaması belli oldu mu? Dikey Geçiş tercihleri nasıl yapılacak, kaç hak var?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar taban puanlar ve kontenjanlar konusunda bilgi edinmeye çalışıyor. 30 Haziran'da gerçekleşen sınavın ardından, ÖSYM'nin belirleyeceği takvim doğrultusunda tercihler yapılacak. Adayların puanları, sayısal ve sözel standart puanlar ile ön lisans başarı puanları (ÖBP) üzerinden hesaplanacak. DGS 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:21