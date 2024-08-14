DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS kontenjanları, başarı sıralaması belli oldu mu? Dikey Geçiş tercihleri nasıl yapılacak, kaç hak var?

30 Haziran 2024'te gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, taban puanlar ve kontenjanlar merakla bekleniyor. ÖSYM, sınav değerlendirme işlemlerini tamamladıktan sonra adaylara sonuçları ilan edecek. Sınav zorluk derecesine bağlı olarak değişebilen DGS taban puanları ve kontenjanlar henüz belli olmadı. Öğrenciler, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi bekliyor.