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Haberler Galeri LGS 3. nakil başvuru ekranı e-Okul 2024 | MEB Liseye yerleşemeyen öğrenciye 3. nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

LGS 3. nakil başvuru ekranı e-Okul 2024 | MEB Liseye yerleşemeyen öğrenciye 3. nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından heyecanla beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen 2. nakil tercihlerinin sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Ağustos'ta açıklandı. 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından, gözler şimdi 3. nakil işlemlerinin başlayacağı tarihe çevrildi.

Giriş Tarihi: 06.08.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 06:23
LGS 3. nakil başvuru ekranı e-Okul 2024 | MEB Liseye yerleşemeyen öğrenciye 3. nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunda heyecan zirveye ulaştı! Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının 5 Ağustos'ta açıklanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar için umutlarını 3. nakil sürecine bağlayan binlerce öğrenci, gözlerini 3. nakil başvurularına çevirdi. Öğrenciler ve veliler, eğitim yolculuğunda kritik bir dönemeç olan bu süreç hakkında detayları merakla bekliyor. Peki, LGS 3. nakil işlemleri ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar...

LGS 3. nakil başvuru ekranı e-Okul 2024 | MEB Liseye yerleşemeyen öğrenciye 3. nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

LGS Üçüncü Nakil Tercihleri Bugün Başlıyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercihleri, 6 Ağustos'ta başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar sürecek.

LGS 3. nakil başvuru ekranı e-Okul 2024 | MEB Liseye yerleşemeyen öğrenciye 3. nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

İkinci nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler için üçüncü nakil süreci başlıyor. 6-14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Bu süreç, öğrencilerin hayallerindeki okula yerleşmeleri için son bir şans sunuyor. LGS yerleştirme süreci, 16 Ağustos'ta tamamlanacak.

LGS 3. nakil başvuru ekranı e-Okul 2024 | MEB Liseye yerleşemeyen öğrenciye 3. nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

Lise Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar, e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir. Bu platform, öğrencilerin nakil süreçlerini kolay ve hızlı bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.

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LGS 3. nakil başvuru ekranı e-Okul 2024 | MEB Liseye yerleşemeyen öğrenciye 3. nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

Yatılılık Başvuruları 19-23 Ağustos'ta

Okul ve kurumlar için yatılılık başvuruları ağustos ayında alınacak. Başvurular, 19-23 Ağustos tarihleri arasında okul ve kurumlara yapılacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 26 Ağustos'ta ilan edilecek.