LGS 3. nakil başvuru ekranı e-Okul 2024 | MEB Liseye yerleşemeyen öğrenciye 3. nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunda heyecan zirveye ulaştı! Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının 5 Ağustos'ta açıklanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar için umutlarını 3. nakil sürecine bağlayan binlerce öğrenci, gözlerini 3. nakil başvurularına çevirdi. Öğrenciler ve veliler, eğitim yolculuğunda kritik bir dönemeç olan bu süreç hakkında detayları merakla bekliyor. Peki, LGS 3. nakil işlemleri ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar...