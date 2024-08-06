06 Ağustos 2024, Salı
LGS 3. nakil başvuru ekranı e-Okul 2024 | MEB Liseye yerleşemeyen öğrenciye 3. nakil işlemleri ne zaman başlayacak?
Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından heyecanla beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen 2. nakil tercihlerinin sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Ağustos'ta açıklandı. 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından, gözler şimdi 3. nakil işlemlerinin başlayacağı tarihe çevrildi.
Giriş Tarihi: 06.08.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 06:23