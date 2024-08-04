KPSS ÖABT A-B-C-D kitapçık ve cevapları geldi mi, ne zaman yayınlanacak? KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI PDF 2024

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile ilgili sorular ve cevap anahtarı araştırmaları hız kazandı. A grubu KPSS lisans sınavı kapsamında yapılacak olan ÖABT, 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Daha önce KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının soruları ve cevap anahtarları yayımlanmıştı. Şimdi ise adaylar, KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı üzerinden cevaplarını kontrol edebilecek. İşte, 2024 KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı hakkında merak edilen detaylar...