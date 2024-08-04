KPSS ÖABT A-B-C-D kitapçık ve cevapları geldi mi, ne zaman yayınlanacak? KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI PDF 2024
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Sınav sonrası adaylar KPSS soruları ile cevap anahtarını araştırmaya başladı. A grubu Lisans düzeyindeki KPSS oturumları, 4 Ağustos Pazar günü tamamlandı. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi saat 10:15'te başlarken, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise 14:45'te yapılacak. KPSS'nin ardından, ÖABT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...