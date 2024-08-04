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KPSS ÖABT A-B-C-D kitapçık ve cevapları geldi mi, ne zaman yayınlanacak? KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI PDF 2024

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Sınav sonrası adaylar KPSS soruları ile cevap anahtarını araştırmaya başladı. A grubu Lisans düzeyindeki KPSS oturumları, 4 Ağustos Pazar günü tamamlandı. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi saat 10:15'te başlarken, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise 14:45'te yapılacak. KPSS'nin ardından, ÖABT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 10:12 Güncelleme: 04.08.2024 10:12
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KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI PDF 2024 | KPSS ÖABT A-B-C-D kitapçık ve cevapları geldi mi, ne zaman yayınlanacak?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile ilgili sorular ve cevap anahtarı araştırmaları hız kazandı. A grubu KPSS lisans sınavı kapsamında yapılacak olan ÖABT, 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Daha önce KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının soruları ve cevap anahtarları yayımlanmıştı. Şimdi ise adaylar, KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı üzerinden cevaplarını kontrol edebilecek. İşte, 2024 KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı hakkında merak edilen detaylar...

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KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI PDF 2024 | KPSS ÖABT A-B-C-D kitapçık ve cevapları geldi mi, ne zaman yayınlanacak?

KPSS ÖABT Sınavı Ne Zaman, Saat Kaçta?

2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda belirli oldu. KPSS ÖABT, 4 Ağustos 2024 tarihinde iki oturumda gerçekleştirilecek.

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KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI PDF 2024 | KPSS ÖABT A-B-C-D kitapçık ve cevapları geldi mi, ne zaman yayınlanacak?

Öğrenciler, ilk oturum olan ÖABT saat 10:15'te başlayacak. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise aynı gün saat 14:45'te başlayacak.

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KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI PDF 2024 | KPSS ÖABT A-B-C-D kitapçık ve cevapları geldi mi, ne zaman yayınlanacak?

2024 KPSS ÖABT Soruları ve Cevap Anahtarı Kitapçığı Açıklandı Mı?

Henüz KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı kitapçığının yayımlandığına dair bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, kitapçığı adayların erişimine açtığında, güncel bilgileri haberimize ekleyeceğiz.

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KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI PDF 2024 | KPSS ÖABT A-B-C-D kitapçık ve cevapları geldi mi, ne zaman yayınlanacak?

KPSS ÖABT Kaç Dakika, Kaç Soru?

KPSS ÖABT'nin ilk oturumu saat 10:15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için 120 veya 150 dakika süre tanınacak. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14:45'te başlayacak ve adaylara 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.