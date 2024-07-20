KPSS'de kalem, silgi, su verilecek mi? KPSS'ye giderken ne götürülür, emanetçiler açık mı? 

Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?

Adayların sınav binalarına getirmesi yasak olan araç gereç ve eşyalar şunlardır:

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyalar (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlar