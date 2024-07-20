20 Temmuz 2024, Cumartesi
KPSS'de kalem, silgi, su verilecek mi? KPSS'ye giderken ne götürülür, emanetçiler açık mı?
KPSS'ye girecek milyonlarca aday, sınav öncesi hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde tamamlamak için araştırmalarını sürdürüyor. Sınava girerken yanlarına ne almaları gerektiğini merak eden adaylar, KPSS'de kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini de sorguluyor. Peki, KPSS'ye girerken nelere dikkat edilmeli? Adaylar eşyalarını emanetçiye bırakabilecek mi, emanetçiler açık olacak mı? İşte, 2024 KPSS'ye girecek adayların bilmesi gerekenler...
Giriş: 20.07.2024 09:04 Güncelleme: 20.07.2024 09:04
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