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KPSS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 14 Temmuz KPSS Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınav yorumları: Twitter (X)...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da #KPSS2024 etiketi altında deneyimlerini paylaşan adaylar, Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testlerine dair ilk izlenimlerini aktarıyor, soru tahminlerinin ne ölçüde tuttuğunu tartışıyor. Peki, 2024 KPSS zor muydu, kolay mıydı? Adayları en çok zorlayan sorular hangileriydi? İşte, sınavdan hemen sonra gelen ilk yorumlar ve detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 11:10 Güncelleme: 14.07.2024 11:12
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KPSS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 14 Temmuz KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sınav yorumları: Twitter X...

KPSS maratonunun ilk etabı olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi, sınav salonlarından çıkan on binlerce adayın gündeminde ise tek bir konu var: Sorular nasıldı? 130 dakikalık kıyasıya mücadelenin ardından sosyal medyada yorumlar çığ gibi büyürken, adaylar Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Türkçe ve Matematik testlerine dair ilk izlenimlerini paylaşıyor, soruların zorluk derecesini tartışıyor. Peki, 2024 KPSS kolay mıydı, zor muydu?

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KPSS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 14 Temmuz KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sınav yorumları: Twitter X...

Sınav Saatleri ve Süreleri

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başladı. 120 sorudan oluşan test için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi.

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KPSS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 14 Temmuz KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sınav yorumları: Twitter X...

Eğitim Bilimleri oturumu ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. 80 soruluk test için adaylara 100 dakika süre tanınacak.

Her iki oturumda da ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

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KPSS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 14 Temmuz KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sınav yorumları: Twitter X...

Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz'da

KPSS maratonu kapsamında Alan Bilgisi sınavları ise 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

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KPSS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 14 Temmuz KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sınav yorumları: Twitter X...

Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumuna 1,5 Milyona Yakın Aday Başvurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla KPSS maratonunun başlayacağını belirterek, sınavlara yoğun bir ilgi olduğunu vurguladı.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 adayın başvuru yaptığını belirten Ersoy, bu adayların 526 bin 947'sinin öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacağını ifade etti. 20-21 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına ise 171 bin 655 adayın katılacağı bilgisini paylaştı.