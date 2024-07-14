KPSS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 14 Temmuz KPSS Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınav yorumları: Twitter (X)...

Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumuna 1,5 Milyona Yakın Aday Başvurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla KPSS maratonunun başlayacağını belirterek, sınavlara yoğun bir ilgi olduğunu vurguladı.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 adayın başvuru yaptığını belirten Ersoy, bu adayların 526 bin 947'sinin öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacağını ifade etti. 20-21 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına ise 171 bin 655 adayın katılacağı bilgisini paylaştı.