14 Temmuz 2024, Pazar
KPSS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 14 Temmuz KPSS Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınav yorumları: Twitter (X)...
Her yıl olduğu gibi bu yıl da #KPSS2024 etiketi altında deneyimlerini paylaşan adaylar, Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testlerine dair ilk izlenimlerini aktarıyor, soru tahminlerinin ne ölçüde tuttuğunu tartışıyor. Peki, 2024 KPSS zor muydu, kolay mıydı? Adayları en çok zorlayan sorular hangileriydi? İşte, sınavdan hemen sonra gelen ilk yorumlar ve detaylar...
Giriş: 14.07.2024 11:10 Güncelleme: 14.07.2024 11:12
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