14 Temmuz 2024, Pazar
2024 KPSS Lisans en düşük puanla nereye gidilir? KPSS 50-55-60-65-70-75-80-85 puanla nereye atanırım? Lisans taban-tavan puan türleri ve meslekler
Memur olmak isteyen adaylar için heyecan dorukta! ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Sınavları, 14 Temmuz ve 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Kamuda kariyer planı yapan adaylar, sınavın ardından gelecek aylarda hangi puanla hangi mesleğe atanabilecekleri konusunda merakla bekleyişte. İşte 2024 KPSS Lisans taban ve tavan puan türleri, meslekler ve atama kontenjanları hakkında detaylar...
Giriş: 14.07.2024 08:37 Güncelleme: 14.07.2024 08:40
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