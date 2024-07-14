KPSS Lisans FULL A-B-C-D-E soru kitapçığı 2024 | KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! osym.gov.tr KPSS GK- GY Türkçe, Matematik, Coğrafya...

Pazar günü gerçekleşen ve kamu personeli olma hayali kuran yüz binlerce adayın katıldığı KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından gözler ÖSYM'den gelecek soru ve cevaplara çevrildi. Sınav stresini geride bırakan adaylar, hem heyecanla sonuçları bekliyor, hem de çözüm arayışına girdikleri soruların doğru yanıtlarını merak ediyor. Peki, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte detaylar...