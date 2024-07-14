KPSS Lisans FULL A-B-C-D-E soru kitapçığı 2024 | KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! osym.gov.tr KPSS GK- GY Türkçe, Matematik, Coğrafya...

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KPSS soruları, sınava giren adayların gündeminde! Adaylar sınavdan çıkar çıkmaz KPSS 2024 Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri sorularını incelemek istedi. Gözler 2024 KPSS lisans soru ve cevapları için ÖSYM'ye çevrildi! İşte, KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı...
ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024
11:40
Güncelleme: 14.07.2024
11:41
Pazar günü gerçekleşen ve kamu personeli olma hayali kuran yüz binlerce adayın katıldığı KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından gözler ÖSYM'den gelecek soru ve cevaplara çevrildi. Sınav stresini geride bırakan adaylar, hem heyecanla sonuçları bekliyor, hem de çözüm arayışına girdikleri soruların doğru yanıtlarını merak ediyor. Peki, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte detaylar...
ÖSYM'den KPSS 2024 Açıklaması
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 KPSS sınavıyla ilgili detayları paylaştı. Pazar günü saat 10.15'te başlayan genel yetenek-genel kültür oturumunda adaylara toplam 120 soru soruldu.
Eğitim Bilimleri Oturumu ve Ek Süreler
Öğleden sonra saat 14.45'te başlayacak eğitim bilimleri oturumu ise 80 sorudan oluşacak ve adaylara bu soruları yanıtlamaları için 100 dakika verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, her iki oturumda da 30 dakika ilave süre kullanabilecekler.
Alan Bilgisi Sınavları ve ÖABT
KPSS alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak. Adaylar, kendi alanlarındaki bilgi düzeylerini ölçmek için bu sınavlara girecekler.
KPSS Cevap Anahtarı Yayımlandı mı?
KPSS lisans sınavının ardından, adaylar gözlerini cevap anahtarına çevirdi. Ancak, şu ana kadar konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 2024 KPSS soru ve cevap anahtarı erişime açıldığında, detaylar haberimizde yer alacaktır.