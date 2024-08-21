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Haberler Galeri AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Kaç alırsam geçerim?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Kaç alırsam geçerim?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024 yaz okulu sınav sonuçları öğrenciler arasında büyük bir merak uyandırıyor. 17 Ağustos'ta gerçekleştirilen yaz okulu sınavının ardından, öğrenciler sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. AÖF, sınav sonuçlarını öğrenci sistemi üzerinden erişime sunacak. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve beklenen sonuç tarihine dair bilmeniz gerekenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 09:11
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Kaç alırsam geçerim?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav sonuçları, 17 Ağustos'ta yapılan sınavın ardından öğrenciler arasında büyük bir merak konusu oldu. Sınava katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve süreci araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? Merak edenler için detaylar ve sonuç tarihiyle ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Kaç alırsam geçerim?

AÖF Yaz Okulu Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav sonuçları merakla bekleniyor. Geçen yıl, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınavı 19 Ağustos'ta yapılmış ve sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu yıl da benzer bir takvimle sonuçların ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Kaç alırsam geçerim?

AÖF Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması veya eKampus web sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabilir. Sonuç ekranında, adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Kaç alırsam geçerim?

Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?

Henüz AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları yayımlanmadı. 2023-2024 yılına ait yaz okulu sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki bir hafta içinde paylaşılması bekleniyor. Cevap anahtarı yayımlandığında, ilgili bilgiler haberimize eklenecektir.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Kaç alırsam geçerim?

AÖF Yaz Okulu Sınavı Nasıl Değerlendirilir?

AÖF yaz okulu sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve yıl sonu ortalamaya %100 etkisi vardır. Öğrenciler, yaz okulunda sorumlu oldukları derslerden aldıkları notları doğrudan yıl sonu başarı puanlarına yansıtır. Ayrıca, sınav değerlendirilirken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği kurallara göre, Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir.