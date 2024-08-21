AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Kaç alırsam geçerim?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav sonuçları, 17 Ağustos'ta yapılan sınavın ardından öğrenciler arasında büyük bir merak konusu oldu. Sınava katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve süreci araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? Merak edenler için detaylar ve sonuç tarihiyle ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.