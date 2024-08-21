21 Ağustos 2024, Çarşamba
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Kaç alırsam geçerim?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024 yaz okulu sınav sonuçları öğrenciler arasında büyük bir merak uyandırıyor. 17 Ağustos'ta gerçekleştirilen yaz okulu sınavının ardından, öğrenciler sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. AÖF, sınav sonuçlarını öğrenci sistemi üzerinden erişime sunacak. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve beklenen sonuç tarihine dair bilmeniz gerekenler…
Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 09:11