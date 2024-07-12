KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?

Kamuda kariyer hayali kuran adaylar için KPSS Lisans 2024 maratonu başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ilk olarak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı gerçekleştirilecek. Ardından Alan Bilgisi oturumları ile KPSS maratonu devam edecek. Peki, heyecanla beklenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı hangi tarihte yapılacak?