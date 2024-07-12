KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?
KPSS Lisans 2024 sınavına girecek adaylar için heyecan dorukta! ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, KPSS Lisans oturumu Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerlerinin de açıklanmasıyla adayların heyecanı iyice arttı. Peki, KPSS Lisans sınavı tam olarak hangi gün yapılacak? Sınav saat kaçta başlayıp kaçta sona erecek? İşte, KPSS Lisans 2024 sınav tarihleriyle ilgili tüm detaylar...