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KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?

KPSS Lisans 2024 sınavına girecek adaylar için heyecan dorukta! ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, KPSS Lisans oturumu Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerlerinin de açıklanmasıyla adayların heyecanı iyice arttı. Peki, KPSS Lisans sınavı tam olarak hangi gün yapılacak? Sınav saat kaçta başlayıp kaçta sona erecek? İşte, KPSS Lisans 2024 sınav tarihleriyle ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 20:10 Güncelleme: 12.07.2024 20:13
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KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?

Kamuda kariyer hayali kuran adaylar için KPSS Lisans 2024 maratonu başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ilk olarak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı gerçekleştirilecek. Ardından Alan Bilgisi oturumları ile KPSS maratonu devam edecek. Peki, heyecanla beklenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı hangi tarihte yapılacak?

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KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?

KPSS Lisans Sınavı Bu Hafta Sonu!

Milyonlarca adayın kamu kariyeri hayali için ter dökeceği KPSS Lisans 2024 sınavı başlıyor. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre, ilk olarak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

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KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?

KPSS Lisans Sınavı 14 Temmuz'da

2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı, 14 Temmuz Pazar günü iki oturum halinde yapılacak.

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KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?

📌Sınavın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, bu oturumda 120 soruyu cevaplamaya çalışacak.

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KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?

📌Öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek. Adayların bu oturumda 80 soruyu yanıtlaması gerekecek.

Her iki oturumda da ek süre kullanması uygun görülen adaylara 30 dakika ek süre verilecek.