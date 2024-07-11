Açık Lise (AÖL) 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama | 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

2024 yılı AÖL 3. dönem sınavları yaklaşırken, gözler sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, sınavlardan kısa bir süre önce adayların sınav giriş belgeleri erişime açılacak. Sınavların ardından ise soru ve cevaplar yine aynı adres üzerinden adaylarla paylaşılacak. İşte AÖL 3. dönem sınavları hakkında merak edilen tüm detaylar...