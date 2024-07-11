11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Açık Lise (AÖL) 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama | 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarına hazırlanıyor. Üç oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınavlar öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından AÖL takvimi yayımlandı. Sınavlarda her bir oturum için öğrencilere 100 dakika süre verilecek. İşte, merakla beklenen AÖL 3. dönem sınav takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 09:31
  • 1
  • 6
Açık Lise AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama | 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

2024 yılı AÖL 3. dönem sınavları yaklaşırken, gözler sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, sınavlardan kısa bir süre önce adayların sınav giriş belgeleri erişime açılacak. Sınavların ardından ise soru ve cevaplar yine aynı adres üzerinden adaylarla paylaşılacak. İşte AÖL 3. dönem sınavları hakkında merak edilen tüm detaylar...

  • 2
  • 6
Açık Lise AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama | 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Binlerce AÖL öğrencisinin merakla beklediği sınav giriş belgeleri, sınav tarihi ve sonuç açıklama tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

  • 3
  • 6
Açık Lise AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama | 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

AÖL Sınav Giriş Belgeleri Nasıl Alınır?

AÖL 3. dönem sınavlarına girecek adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren sınav giriş belgelerini alabilecekler. Sınav giriş belgesini indirmek için "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmak gerekiyor.

  • 4
  • 6
Açık Lise AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama | 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

AÖL 3. Dönem Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

AÖL 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek. Sınavlarda her ders için 11 soru sorulacak ve her oturum için öğrencilere 100 dakika süre verilecek. İşte oturumların detaylı saatleri:

📍1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi, saat 10.00

📍2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi, saat 14.00

📍3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar, saat 10.00

  • 5
  • 6
Açık Lise AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama | 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

AÖL Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Ne Zaman Yayımlanacak?

AÖL 3. dönem sınavlarının soru ve cevap anahtarları, sınavların tamamlanmasının ardından 23 Temmuz 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" veya "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden yayımlanacak.