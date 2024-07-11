11 Temmuz 2024, Perşembe
Açık Lise (AÖL) 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama | 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarına hazırlanıyor. Üç oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınavlar öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından AÖL takvimi yayımlandı. Sınavlarda her bir oturum için öğrencilere 100 dakika süre verilecek. İşte, merakla beklenen AÖL 3. dönem sınav takvimi...
Giriş: 11.07.2024 09:31
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