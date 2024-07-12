KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?

Milyonlarca adayın kamu kariyeri hayali kurduğu KPSS Lisans 2024 sınavı için geri sayım başladı. 14 Temmuz Pazar günü yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla start alacak sınav maratonu, 20-21 Temmuz'daki Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek. Sınava sayılı günler kala, adaylar ve aileleri sınav saatlerini, soru sayılarını ve sınav sürelerini araştırıyor. İşte, KPSS Lisans 2024 sınav programına dair merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 12.07.2024 20:47 Güncelleme: 12.07.2024 20:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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