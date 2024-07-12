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KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?

Milyonlarca adayın kamu kariyeri hayali kurduğu KPSS Lisans 2024 sınavı için geri sayım başladı. 14 Temmuz Pazar günü yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla start alacak sınav maratonu, 20-21 Temmuz'daki Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek. Sınava sayılı günler kala, adaylar ve aileleri sınav saatlerini, soru sayılarını ve sınav sürelerini araştırıyor. İşte, KPSS Lisans 2024 sınav programına dair merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 20:47 Güncelleme: 12.07.2024 20:47
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KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?

KPSS Lisans 2024 heyecanı, milyonlarca adayın sınav maratonuna hazırlandığı bu günlerde doruğa çıktı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ter dökecek lisans mezunu adaylar, sınavın saatlerini ve sürelerini araştırıyor. Peki, KPSS Eğitim Bilimleri oturumları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınav süresi ne kadar olacak? İşte, adayların merakla beklediği tüm detaylar...

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KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2024 KPSS sınav takvimine göre, Lisans adaylarının gireceği Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

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KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?

KPSS Lisans Sınavı Saat Kaçta Başlıyor, Kaç Dakika?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 soru için adaylara 130 dakika (2 saat 10 dakika) süre verilecek. Sınavın bu oturumu saat 12.25'te sona erecek. Adayların en geç saat 10.00'a kadar sınav salonunda hazır bulunmaları gerekiyor.

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KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu ise aynı gün öğleden sonra saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan bu oturum için adaylara 100 dakika (1 saat 40 dakika) süre tanınacak. Eğitim Bilimleri sınavı saat 16.55'te sona erecek. Adayların en geç saat 14.30'a kadar sınav salonunda olmaları gerekiyor.

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KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?

KPSS 2024 Sınav Takvimi

ÖSYM tarafından açıklanan 2024 KPSS sınav takvimi şu şekilde:

14 Temmuz: KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri

20-21 Temmuz: KPSS Lisans Alan Bilgisi

4 Ağustos: KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)