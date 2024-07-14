ÖSYM-2024 KPSS lisans sonuç tarihi... 2024 KPSS Lisans (GY-GK, Eğitim Bilimleri) sonuçları ne zaman açıklanacak?
1 milyon 470 binden fazla adayın katılımıyla gerçekleşen ve kamu personeli olma hayali kuranlar için büyük önem taşıyan KPSS Lisans sınavlarının ilk etabı sona erdi. Genel Yetenek ve Genel Kültür testleriyle sınava giren adayları şimdi de sonuçların açıklanacağı tarih merakı sardı. Peki, 2024 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM'den erken açıklama ihtimali var mı? İşte, adayların merakla beklediği o tarih...
ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024
08:33
Güncelleme: 14.07.2024
08:33
Kamu personeli olma hayaliyle yanıp tutuşan milyonlarca aday için heyecan dolu bir gün daha geride kaldı! 14 Temmuz Pazar günü, ÖSYM tarafından 135 sınav merkezinde düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları tamamlandı. Sınav stresini geride bırakan adayları şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den erken bir açıklama gelebilir mi?
Sınav Oturumları ve Süreleri
Pazar günü saat 10.15'te başlayacak olan genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika cevaplama süresi tanınacak. Öğleden sonra saat 14.45'te başlayacak eğitim bilimleri oturumunda ise adaylara 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, her iki oturumda da 30 dakika ilave süre kullanabilecekler.
Alan Bilgisi Sınavları ve ÖABT
KPSS alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak. Adaylar, kendi alanlarındaki bilgi düzeylerini ölçmek için bu sınavlara girecekler.
Aday Sayısı ve Sınav Merkezleri
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğunu açıkladı. Bu adaylardan 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. Alan bilgisi oturumlarına ise 171 bin 655 aday katılacak. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu bulunan 185 aday genel yetenek-genel kültür oturumuna, 54 aday ise eğitim bilimleri oturumuna katılacak.
Sınav Görevleri ve Güvenlik Önlemleri
Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevli yer alacak. Güvenlik önlemleri kapsamında genel yetenek-genel kültür oturumunda 15 bin 271, eğitim bilimleri oturumunda ise 7 bin 75 emniyet görevlisi sahada olacak.