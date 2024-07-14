ÖSYM-2024 KPSS lisans sonuç tarihi... 2024 KPSS Lisans (GY-GK, Eğitim Bilimleri) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu personeli olma hayaliyle yanıp tutuşan milyonlarca aday için heyecan dolu bir gün daha geride kaldı! 14 Temmuz Pazar günü, ÖSYM tarafından 135 sınav merkezinde düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları tamamlandı. Sınav stresini geride bırakan adayları şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den erken bir açıklama gelebilir mi?