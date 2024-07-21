KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | 1. 2. 3. oturumlar...

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavdan kısa bir süre sonra 2024-KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları paylaşıldı. ÖSYM'nin resmi internet adresi ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "2024-KPSS: Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı" denildi.

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 20 Temmuz'da tamamlanmıştı. Alan bilgisinin 3.oturumu ardından gözler ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları ve cevapları görüntüleme ekranına çevrilmişti. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

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