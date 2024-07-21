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KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | 1. 2. 3. oturumlar...

Gözler KPSS Alan Bilgisi sınavı oturumlarına ve cevap anahtarına çevrildi. Bu sınav, cumartesi ve pazar günü 3 oturumda gerçekleştirildi. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları 2024 hakkında merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 14:35 Güncelleme: 21.07.2024 14:35
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KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...

KPSS Alan Bilgisi sınavına giren adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını merakla bekliyor. ÖSYM'nin paylaşacağı bu materyaller, adayların puanlarını hesaplamaları için önemli bir adım olacak. Kitapçıkların açıklanmasıyla birlikte, adayların heyecanı daha da artmış durumda. İşte, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarları hakkında bilmeniz gereken detaylar...

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KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...

KPSS Alan Bilgisi sınavının üç oturumu da tamamlandı.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavdan kısa bir süre sonra 2024-KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları paylaşıldı. ÖSYM'nin resmi internet adresi ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "2024-KPSS: Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı" denildi.

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 20 Temmuz'da tamamlanmıştı. Alan bilgisinin 3.oturumu ardından gözler ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları ve cevapları görüntüleme ekranına çevrilmişti. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...

171 Bin Aday Ter Döktü

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Ersoy, 30 ilde ve 35 sınav merkezinde düzenlenen Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 adayın başvurduğunu açıkladı.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...

Sınavların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanıldı ve 22 bin 556 personel görev aldı. Sınav güvenliğinin sağlanması için ise 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada hazır bulundu.